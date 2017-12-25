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Dünyaca ünlü müzisyenden İsrail'e şok

Yeni Zelandalı müzisyen Lorde, önümüzdeki yıl Haziran'da Tel Aviv'de vereceği konseri İsrail'deki insan hakları ihlalleri nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

25 Aralık 2017 Pazartesi 14:04
Dünyaca ünlü müzisyenden İsrail'e şok

ABD'nin Kudüs'ü terör devleti İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından yaşanan olaylara Yeni Zelandalı şarkıcı Lorde de tepki gösterdi.

KONSERİNİ İPTAL ETTİ

İsrailli asker ve polislerin Filistinliler üzerindeki şiddeti üzerine şarkıcıya İsrail'deki konserini iptal etme çağrısı yapılmıştı. Lorde iptal kararını açıkladığı bildiride 'şu anda doğru karar' ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 14:04
  1. İsrail
  2. Lorde
  3. konser
  • yaşasın islamiyetyaşasın islamiyet2 sa önce
    helal olsun israil kudüsü alamayacak kudüs bizimdir bizim kalacak

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