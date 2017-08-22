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Dünyaca ünlü markaya kanserojen şoku! Tam 417 milyon dolar...

Johnson`s bebek pudrası ürünlerinde kanserojen risk hükmü açıklandı. 63 yaşındaki Eva Echeverria, onlarca yıl bebek pudrası kullandıktan sonra yumurtalık kanseri olduğunu iddia ederek açtığı davayı kazandı. Bebek pudrasının üreticisi Johnson & Johnson firması 417 milyon dolar tazminat ödeyecek.

22 Ağustos 2017 Salı 11:15
Dünyaca ünlü markaya kanserojen şoku! Tam 417 milyon dolar...

ABD'li Johnson & Johnson şirketi, ürettiği bebek pudrasının kansere neden olduğu iddiasıyla açılan davada 417 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum oldu.

Los Angeles Üst Mahkemesi, şirketin davacı Eva Echeverria'ya 417 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

Echeverria, 1950'den 2016'ya kadar kullandığı pudranın yumurtalık kanserine neden olduğunu ileri sürerek dava açmıştı.

Şirketin pudranın kadınlar tarafından hijyen amaçlı sürekli olarak kullanılmasının kansere yol açacağının farkında olduğu savunan Echeverria, buna rağmen şirketin kadınları nemi ve kokuyu önlemek için bebek pudrası kullanmaya teşvik ettiğini ifade etti.

Echeverria'nın avukatları, mahkeme kararından son derece memnun olduklarını belirtti.

Johnson & Johnson'dan yapılan açıklamada ise pudranın kansere yol açtığına federal makamların hükmettiğine vurgu yapılarak, "Kararı temyize götüreceğiz çünkü bizim asıl rehberimiz, Johnson's Baby pudrasının güvenli olduğunu destekleyen bilim." ifadelerine yer verildi.

Johnson & Johnson şirketi hakkında aynı iddiayla ABD'de açılmış 4 bin 800 dava bulunuyor. Geçen yıl Missouri eyaletindeki mahkeme, şirketin davacılara 300 milyon dolar tazminat ödemesine karar vermişti.

AA

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 11:15
  1. ABD'li Johnson & Johnson
  • taliptalip1 sa önce
    Yıllar önce yanılmıyorsam yina akitte ilk sayfada verilen bir haber vardı. Filistinde her zamanki gibi katliam yapılıyordu ve bunu rotesto için hazırlanmış bir poster haberin görselini oluşturuyordu. Posterde "when you see johnson&johnson remember this baby"yani "her ne zaman johnson&johnson markasını görürsen bu bebeği hatırla" yazıyordu altında, israil askerleri tarafından vurulmuş, kundağındaki kurşun deliğinden kan sızan minicik bir bebeğin cansız bedeninin resmi vardı. O günden beri istisnasız, ne zaman bu markayı görsem o resim gelir gözümün önüne. Yahudinin ürünlerinden her halükarda uzak durmamız gerek. Hazreti Ömere başka türlü zarar veremeyince gölgesine basarak kendince hıncını almaya çalışan yahudi aklımızda olmalı.
  • Ayşe MutAyşe Mut1 sa önce
    bebek şampuanları bile göz yakıyor normal şampuan kullanmadığım için biliyorum
  • PkksavarPkksavar1 sa önce
    Valla türkiyede tüketiciyi suçlu çıkürırlar. Niye bizi meşgul ediyorsun biz böyük işler yapıyoruz derler.... sen de ne diyeceğini şaşırırsın. Prof bilir kişiler gelir. Bu çok faydalı insanlığa hizmet ürünü nasıl kötülersin biz araştırdık acayip güzel bi ürün derler.bi de üstüne ürünü reklam ererler....
  • abdoabdo1 sa önce
    DİKKAT EDİN BAYER VEYA DİĞER FİRMALARIN, KEDİLERİN DIŞ PARAZİT İLACIDA FİP HASTALIĞI YAPIP HAYVANLARIÖLDÜRMEKTEDİR VE PANZEHİRİDE YOKTUR. İLAÇ ZAMANLA KEDİLERİN VEYA KÖPEKLERİN DERİLERİNİN ALTINDA BİRİKİP ÖLÜMCÜL VİRÜSE SEBEP OLMAKTADIR VE YASAKLANMASI GEREKLİDİR.PİRE İLACI HİÇ KULLANMAYINIZ. DOĞAL SABUNLAYIKAYIN HAYVANI PİRELERİ ÖLÜR.
  • Emir cihadEmir cihad2 sa önce
    Turkiyedekilerde dava açsın johnshonu arkadaşlar size zarar veren tum yahudi ve hristiyan yiyecek temizlik vs dava açın
  • MuhsinMuhsin2 sa önce
    ARAŞTIRIN YAHUDİ KÖKENLİ.
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