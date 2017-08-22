Dünyaca ünlü markaya kanserojen şoku! Tam 417 milyon dolar...

ABD'li Johnson & Johnson şirketi, ürettiği bebek pudrasının kansere neden olduğu iddiasıyla açılan davada 417 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum oldu.

Los Angeles Üst Mahkemesi, şirketin davacı Eva Echeverria'ya 417 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

Echeverria, 1950'den 2016'ya kadar kullandığı pudranın yumurtalık kanserine neden olduğunu ileri sürerek dava açmıştı.

Şirketin pudranın kadınlar tarafından hijyen amaçlı sürekli olarak kullanılmasının kansere yol açacağının farkında olduğu savunan Echeverria, buna rağmen şirketin kadınları nemi ve kokuyu önlemek için bebek pudrası kullanmaya teşvik ettiğini ifade etti.

Echeverria'nın avukatları, mahkeme kararından son derece memnun olduklarını belirtti.

Johnson & Johnson'dan yapılan açıklamada ise pudranın kansere yol açtığına federal makamların hükmettiğine vurgu yapılarak, "Kararı temyize götüreceğiz çünkü bizim asıl rehberimiz, Johnson's Baby pudrasının güvenli olduğunu destekleyen bilim." ifadelerine yer verildi.

Johnson & Johnson şirketi hakkında aynı iddiayla ABD'de açılmış 4 bin 800 dava bulunuyor. Geçen yıl Missouri eyaletindeki mahkeme, şirketin davacılara 300 milyon dolar tazminat ödemesine karar vermişti.

AA