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Dünyaca ünlü mağazalar zincirine sert tepki! Yerle bir ettiler...

Güney Afrika'da bir grup aktivist ırkçılık yapmakla suçladıkları H&M'i protesto etmek için, mağazalarının altını üstüne getirdi.

13 Ocak 2018 Cumartesi 18:07
Dünyaca ünlü mağazalar zincirine sert tepki! Yerle bir ettiler...

Ekonomik Özgürlük Savaşçıları adlı grup, Sandton, Menlyn Park ve East Rand'da yer alan mağazalara saldırdı. Göstericiler dükkanlardaki rafları devirip kıyafetleri etrafa saçtı.

Markanın reklam afişinde, siyah bir çocuğa üzerinde 'ormandaki en havalı maymun' yazan bir tişört giydirmesi tepkilere neden olmuş, H&M ırkçılıkla suçlanmıştı.

Aralarında Manchester United'lı futbolcu Romelu Lukaku, NBA yıldızı LeBron James ve hip hop sanatçısı P. Diddy'nin olduğu birçok ünlü firmaya tepki göstermiş, şirket ürünleri için boykot çağrısı yapılmıştı.

H&M ile ticari işbirliği yapan The Weeknd mahlaslı müzisyen de firma ile tüm ilişkisini sonlandırdığını duyurmuştu.

Söz konusu fotoğrafı internet sitesinden kaldıran H&M ise yaptığı özür açıklamasında tepki çeken sweatshirt'ün satışını da sonlandırdığını ve konuyla ilgili soruşturma başlattığını belirtmişti.

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 18:07
  1. Ekonomik Özgürlük Savaşçıları
  2. Sandton
  3. Menlyn Park
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