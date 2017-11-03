Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dünyaca ünlü futbolcunun ayağı kangren oldu ve...

Arsenal'da forma giyen Santi Cazorla, Ludogorets maçı sonrasında yaşadığı sakatlık nedeniyle 8 kez operasyon geçirdi, ayağının son hali hayrete düşürdü.

03 Kasım 2017 Cuma 14:45
Dünyaca ünlü futbolcunun ayağı kangren oldu ve...

Bir dönem Fenerbahçe'nin de gündeminde olan hatta menajerinin İstanbul'a transfer görüşmesi için geldiği Arsenal'de forma giyen İspanyol futbolcu Santi Cazorla, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sene 19 Ekim'de oynanan Ludogorets maçında sakatlanmış ve sağ ayak bileğinden ameliyat edilmişti.

AZ DAHA AYAĞINI KAYBEDİYORDU

Yıldız oyuncuyla bir röportaj yapan Marca Gazetesi, Cazorla'nın sağ ayağının son halini paylaştı.

Ayak bileğinden 8 operasyon geçiren ve kaptığı enfeksiyon nedeniyle neredeyse ayağını kaybeden Cazorla'nın futbol hayatının az daha sona erdiği ortaya çıktı.

BİLEĞİNDE KANGREN OLUŞTU

Ayak tendonunun 8 santimetrelik bir kısmını kaybeden Cazorla'nın bileğinde de kangren oluştuğu ve o bölgeye kendi vücudundan doku nakli yapıldığı belirtildi. Yıldız oyuncunun ayağının paylaştığı fotoğrafta vücudundaki dövmeli bir bölümden alınanan dokunun nakledildiği görülüyor.

Cazorla bütün yaşadığı bu zorluklara rağmen Ocak ayında futbola dönmeyi planladığını açıkladı.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 14:45
  1. Santi Cazorla
  2. UEFA Şampiyonlar Ligi
  3. Ludogorets
    8 şehit vermiştik, işte çatışmada öldürülen teröristler
    8 şehit vermiştik, işte çatışmada öldürülen teröristler
    'Babayiğitler' ne iş yapıyor?
    'Babayiğitler' ne iş yapıyor?
    Barzani ağzındaki baklayı çıkardı: Türkiye sınırına...
    Barzani ağzındaki baklayı çıkardı: Türkiye sınırına...
    Hakaretler havada uçuştu… Mahkemelik oldular… Dava bugün başlıyor
    Hakaretler havada uçuştu… Mahkemelik oldular… Dava bugün başlıyor
    Tarsus’taki kazı ile ilgili Vatikan’dan açıklama geldi
    Tarsus’taki kazı ile ilgili Vatikan’dan açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 03.11.2017
    Bomba yüklü tanker patlattılar: 15 kişi öldü
    Bomba yüklü tanker patlattılar: 15 kişi öldü
    600 bin liralık ev satışından 30 bin kazanıyorlar
    600 bin liralık ev satışından 30 bin kazanıyorlar