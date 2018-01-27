Dünyaca ünlü firma o skandaldan sonra böyle özür diledi

Daha önce siyah çocuk mankene giydirilen sweatshirt nedeniyle dünyada büyük tepki toplayan giyim markası H&M, bu kez de satışa sunduğu çocuk çoraplarında Arapça 'Allah' yazısına benzer figürler bulunmasına gösterilen tepkiler üzerine özür dileyerek çorapları toplattı.