Dünya yıldızı Antalyaspor'da!

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, geçen sezon kiralık olarak Sevilla'da forma giyen Manchester City'nin oyuncusu Samir Nasri ile 2 yıllığına anlaştı.



Yarın Antalya'ya gelecek Samir Nasri, havalimanında taraftarlarca karşılanacak.

30 yaşındaki oyuncu yarın saat 12.00'da Antalya'ya gelecek. Taraftarlar tarafından havalimanında karşılanacak Samir Nasri, Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.



YILLIK 4 MİLYON EURO



Geçen dönem Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgilenip transfer edemediği Samir Nasri'nin yıllık 4 milyon Euro + bonus alacağı belirtildi. Fransız yıldızın Manchester City ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Kariyerine Marsilya altyapısında başlayan Nasri sırasıyla Arsenal, Manchester City ve Sevilla formaları giydi. Nasri kariyerinde iki Premier League (2012-2014), 1 İngiltere Lig Kupası (2014), 1 U17 Avrupa Şampiyonluğu (2004), 1 İngiltere Süper Kupası (2013) şampiyonluğu yaşadı.