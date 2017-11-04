Deaş'ın yeni yapılanmasına karşı dünya hazır olmalı

Terör örgütü DEAŞ, Suriye iç savaşından bu yana bölgede büyük bir toprak üzerinde hakimiyet sağlamıştı. Ancak son dönemlerde yapılan operasyonlarla örgüt topraklarının çoğunu kaybetti. ABD önlüğündeki koalisyondan yardım alan terör örgütü YPG, DEAŞ’ın boşalttığı yerleri işgal etti.

Dünyada giderek etkisini kaybettiği düşünülen DEAŞ, terör eylemleri ile sesini duyurmanın yollarını arıyor. Son olarak New York'taki 8 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı örgütün halen aktif halde olduğunu gösteriyor.

Sabah gazetesi yazarı Burhanettin Duran, bugünkü köşe yazısında DEAŞ'ın Irak ve Suriye'den tasfiyesinde sona yaklaşıldığını belirtti.

DEAŞ 3 YILDA TOPRAKLARININ YÜZDE 80'NİNİ KAYBETTİ

Terör örgütünün, 2014'te yıldırım hızıyla iki ülkede geniş topraklar elde ederek "hilafet devleti" kurma iddiasında bulunduğunu hatırlatan Duran, DEAŞ’ın geçen üç yılda bu toprakların yüzde 80'den fazlasını kaybettiğini vurguladı.

Örgütün şimdilerde Batı Irak'ta Ninova, Anbar ve Selahaddin eyaletlerinden parçaları içeren çöl bölgesine sıkışmış durumda olduğunu aktaran Duran ''Irak ordusu El kaim denilen bölgedeki Deaş militanlarını önümüzdeki günlerde söküp atacak. Yine Doğu Suriye'de Deaş'ın Deyr ez Zor vilayetindeki varlığı (ülkenin yüzde 10'u) ortadan kaldırılmak üzere. Böylece Deaş ile son cephe savaşının iki ülkenin sınırında, Fırat nehri çevresinde yapıldığı söylenebilir'' dedi.

DEAŞ'ın toprak kontrolünün bitmesinin bu örgütün bitişi anlamına gelmediğinin altını çizen Duran, ''Mesele, topraklarını, çok sayıda militanını ve önde gelen 120 liderini kaybeden Deaş'ın geleceğinin ne olacağı'' dedi.

5600 YABANCI SAVAŞÇI NE YAPACAK?

Marjinalleşme sorununun çözülmediği müddetçe aşırılığın kendine her zaman uygun bir zemin bulacağını belirten yazar ''Sanal toplulukların sempatizanları radikalleştirme süreçlerini kontrol altına almak da hayli zor görünüyor. Dolayısıyla, geriye kalan militanların Irak ve Suriye'de şehir merkezlerinde yer altına inerek uyuyan hücreler oluşturması bekleniyor. Ya da çöl bölgelerinde ve sınır hatlarında güvenli barınaklar teşkil edecekleri düşünülüyor. Eylemlerinin intihar bombacıları, araçlı saldırılar, küçük pusular ve suikastlara dönüşeceği değerlendiriliyor. Daha kritik olan mesele, evlerine döndüğü düşünülen 5600 yabancı savaşçının ne yapacağı'' dedi.

Yabancı savaşçıların bir kısmının Sina yarımadası, Libya, Afganistan ve Nijerya gibi yeni cephelere gideceği tahmin edildiğini aktaran Duran ''New York'taki 8 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı ve İstanbul'da alışveriş merkezinde yakalanan Deaş militanları dünyanın her yerinde yeni Deaş saldırılarına karşı teyakkuzda olmayı gerektiriyor'' dedi.

Burhanettin Duran yeni dönemde DEAŞ'ın ‘taşeron saldırıları’ yapabilen örgüt olma özelliğini koruyacağını belirterek ''Uyuyan hücreler ve yalnız kurtlar üzerinden yeni nesil terör eylemlerinin (araçla saldırı gibi) devamı beklenmeli'' dedi.

Deaş terörü ile mücadelede, Fırat Kalkanı dahil, son iki yılda önemli mesafe alındığını kaydeden Duran, Türkiye’nin 'yeni DEAŞ' olgusuna da hazır olması gerektiğinin altını çizdi.

Irak ve Suriye'deki bütün Deaş militanlarının henüz öldürülmediğini belirten Duran ''Bir kısmının kaçmasına izin verildi. Özellikle YPG ve Peşmerge'nin çıkışına izin verdiği Deaş militanlarının Türkiye'den eve dönmek isteyecekleri malum. Alınan ciddi önlemlere rağmen Suriye sınır güvenliğinin kırılganlığı tümüyle ortadan kalkmadı. Kaçak göçmenler arasına saklanan militanların PKK-YPG kontrolündeki kantonlardan Gaziantep ve Şanlıurfa'ya geçmeye çalıştıkları biliniyor. Deaş'ın yerelleşme ve hücreleşme stratejilerine karşı güvenlik birimlerinin koordinasyonu hayati önemdedir. Şehir analizlerinin yapılması elzemdir''dedi.

Son iki haftada 283 kişinin Deaş militanı olma şüphesiyle gözaltına alınmasını hatırlatan Duran ''Deaş topraklarını kaybetse bile muhtemel yeni Deaş'a karşı uluslararası istihbarat paylaşımı vazgeçilmez önemde olacaktır'' dedi.