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Dünya Türklerin 'Dirilişi'ni izliyor

Türk dizilerine artan ilgi televizyon yapımlarının satış rakamlarına da yansıyor.

29 Aralık 2017 Cuma 22:57
Dünya Türklerin 'Dirilişi'ni izliyor

Türkiye Radyo Televizyon (TRT) Kurumunun dizilerinin de aralarında olduğu programlarının satışından elde ettiği gelir geçen yıl 70 milyon lira oldu.

Türkiye'nin hizmet ihracatında televizyon dizi ve yapımlarından elde edilen gelir dikkati çekerken, bu yapımlar kanallar için de önemli bir gelir kaynağı oluyor.

Türkiye'nin dizi ihracatı ilk olarak 1981'de Aşk-ı Memnu'nun Fransa'ya satışıyla başladı.

O tarihten itibaren televizyon programlarının ihracatı hızla ivme kazanırken, bugün 100'den fazla ülkede TRT içerikli dizi ve programlar izlenir duruma geldi.

Kanalın son yıllarda özellikle Diriliş Ertuğrul dizisi ilgiyle takip edilirken, dizilerin yanı sıra çocuk programları da ilgi odağı oldu.

TRT'nin dizi ihracatı Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesiyle Balkan ülkelerinde yoğunlaşırken, söz konusu yapımlar Uzak Doğu ve Latin Amerika bölgelerinde de izlenir hale geldi. Kanalın dizi ve programlarının satışından elde ettiği gelir ise 2016'da 70 milyon liraya ulaştı.

Özellikle son üç senede yapılan satışlarla Türk dizi ihracatından elde edilen gelirin 750 milyon liraya ulaştığı tahmin ediliyor.

"Dünyada içeriklerin yüzde 30'u Türk üretimi"

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Türk dizilerinin yurt dışında izlenirliğinin artmasından dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Kanalın programlarıyla daha fazla ülkeye ulaşmayı hedeflediğini belirten Eren, şöyle konuştu:

"Dizilerimizin yurt dışında izlenmesi, ekonomik getirinin ötesinde kültürel olarak o ülkelerde var olabilme adına çok önemli. Bu konuda önceliğimiz daha fazla sayıda ülkeye ulaşarak o ülkelerde Türk kültürünü egemen kültürün bir parçası haline getirmek. Ülkemizin etkin coğrafyasını düşündüğümüzde Türk içeriklerinin, dizilerinin doğal olarak sevilmesi ve talep görmesi bu coğrafyayı bizim için doğal pazar haline getirmekte. Ayrıca bunun dışında Latin Amerika, Güneydoğu Asya ve Afrika’nın bazı bölgelerinde Türk dizileri popülerliğini artırmakta ve takip edilmekte."

Eren, bu başarının sadece TRT'nin değil tüm Türkiye'nin gurur kaynağı olduğunu dile getirerek, kanal olarak sadece TRT dizilerinin değil bütün Türk dizilerinin uluslararası alanda izlenirliğinin artması, satışının yapılması, yayılması ve başarılı olması için sektörü desteklemeye devam ettiklerini söyledi.

Gelecek dönemde Avrupa ve Kuzey Amerika’da da seyredileceğini düşündükleri on bölüm, 45 dakikalık diziler yapmayı planladıklarını kaydeden Eren, "Eurodata’nın yaptığı son araştırmaya göre dünya genelinde tüketilen yabancı kaynaklı içeriğin yüzde 30’u Türk üretimi. Buradan da anlaşılacağı üzere ürettiğimiz içerik dünya ortalamasının üzerinde. Bu gerçekten çok büyük bir başarı. İnşallah bunun kıymetini bilir ve Türk televizyon sektörünün gelişmesi için hep beraber tüm kanallarla ve tüm yayıncılarla birlikte bu sürece destek oluruz." dedi.

 

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 22:57
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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