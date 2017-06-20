Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ursula Mueller, "Türkiye'ye, hayatını kurtarmak için yurdunu terk eden 3,5 milyon insana cömert yaklaşımından dolayı teşekkür ediyoruz. Şartları son derece iyi olduğu için dünya Türk devletine teşekkür borçludur." dedi. Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla, SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Mueller, Midyat'taki Suriyeli ve Iraklı sığınmacıların barındığı Midyat Geçici Konaklama Merkezi'ni gezdi.

Kaymakam Hüseyin Tekin'den merkez hakkında bilgi alan Mueller, daha sonra Kaymakam Tekin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu ve Sezgin Baran Korkmaz ile merkezdeki okulu ziyaret etti, öğrencilere oyuncak dağıttı.

Ardından Mueller, merkezde barınan Yezidilerle bir süre görüştü.

Yezidi sığınmacılar Irak'ta kendilerine yönelik saldırı dolayısıyla Türkiye'ye sığındıklarını anımsatarak, "Türkiye'ye bize bu imkanı sunduğu için teşekkür ediyoruz. Merkezde ihtiyaçlarımızın karşılanması için ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Bu şartlarda Irak'a dönmek istemiyoruz. Burada kalmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



"Kampta gördüklerimden çok etkilendim"

Mueller, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkezin çok iyi şartlara sahip olduğunu belirterek, "Merkezde gördüklerimden çok etkilendim. İnsanlara iyi şartlar sunulduğunu ve davranıldığını gördüm." diye konuştu.

Merkezde sunulan hizmetlerin kalitesinin daha da yükseltilmesi için çaba gösterildiğini dile getiren Mueller, şunları ifade etti:

"Bin 500 çocuğun eğitim gördüğü okulu gezdim. Okul, geleceğe giden yolda önemli bir fırsattır. Türkiye'ye, hayatını kurtarmak için yurdunu terk eden 3,5 milyon insana cömert yaklaşımından dolayı teşekkür ediyoruz. Şartları son derece iyi olduğu için dünya Türk devletine teşekkür borçludur."

Mueller, BM'nin merkezin elektrik ve ısınma giderlerini karşılayarak yükü hafifletmeye çalıştığını vurgulayarak, "BM'ye döndüğümde Genel Sekretere bir kampın nasıl yönetilmesi konusunda buranın model olduğunu söyleyeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

"Vatandaşımız sığınmacılarla ekmeğini paylaşıyor"

Kaymakam Tekin ise kampta bin 600'ü Yezidi olmak üzere 5 bin Iraklı ve Suriyeli sığınmacının barındığını aktardı.

Merkezin aylık giderinin ortalama 1,5 milyon lira olduğunu dile getiren Tekin, "Vatandaşımız sığınmacılarla ekmeğini paylaşıyor, en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyor." diye konuştu.

Sezgin Baran Korkmaz da ABD'de bir yatırım fonunun Türkiye'deki temsilcisi olduğunu belirterek, fonun BM'ye de bağışta bulunduğunu kaydetti.

ABD'deki temasları sırasında Türkiye'de sığınmacıların bulunduğu merkezlerle ilgili olumsuz iddiaların olduğunu öğrendiğini, bundan rahatsızlık duyduğunu, iddiaların gerçek olmadığını göstermek için Mueller'i davet ettiğini anlatan Korkmaz, ziyaret ile Mueller'in izlenimlerinin çok iyi olduğunu gördüğünü bildirdi.

-Türkiye'de ölmek istiyorlar

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu, Türkiye'deki sığınma merkezlerinin dünyaya örnek olduğuna dikkati çekerek, "Gönül ister ki herkes kendi ülkesinde yaşasın. Merkezde barınan aileler, ülkelerine dönmek istemediklerini, Türkiye'de yaşamak istediklerini ve Türkiye'de ölmek istediklerini belirttiler." sözlerine yer verdi.