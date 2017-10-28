Dünya Tasarruf Günü'nde Ne Kadar Bilinçliyiz?

Türkiye’nin ilk akıllı oda termostatı Cosa’nın Kurucu Ortağı Dr. Emre Erkin “Örneğin tasarrufu birikime dönüştürmek için, enerji kaynaklarını kısıtlı kullanmak en çok başvurduğumuz yöntemlerinden biri. Ancak, bu yöntemler konforsuz ve alıştığımız standartların altında bir yaşam sürmemize neden olduğundan, hayatımızı olumsuz etkileyebiliyor ve yapmaktan çekiniyoruz. Biz geliştirdiğimiz ve büyük ilgi gören %100 yerli akıllı oda termostatı ile haneleri, tasarruf etmeye ve enerjiyi gereksiz yere harcamamaya teşvik ediyoruz” dedi.