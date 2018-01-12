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Dünya süt ve eti artık daha pahalıya tüketiyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), verilerine göre küresel gıda fiyatları Aralık 2017’de aylık bazda yüzde 3,3 düşerken, yıllık bazda yüzde 8,2 yükseldi.

12 Ocak 2018 Cuma 09:48
Dünya süt ve eti artık daha pahalıya tüketiyor

Türkiye’de enflasyona dayalı gıda fiyat artışı tartışmaları devam ederken, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), verilerine göre küresel gıda fiyatları Aralık 2017’de aylık bazda yüzde 3,3 düşerken, yıllık bazda yüzde 8,2 yükseldi.

Uluslararası pazarlarda tahıl, bitkisel yağ, süt ürünleri, et ve şekerden oluşan 5 ana gıda maddesinin fiyatları ve ticareti takip edilerek ölçülen Gıda Fiyat Endeksi 174,6 puanla zirve yaptı. Geçen yılın fiyatlarının 2014’ten bu yana en yüksek yıllık ortalama olarak tespit edilirken, Süt Ürünleri Fiyat Endeksinin yüzde 31,5 yükselmesi dikkat çekti. Tüm yıla bakıldığında ise Et Fiyat Endeksinde 2016 seviyesine göre yüzde 9 artış görüldü.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 09:48
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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