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Dünya Suriye’yi manşetten veriyor… Ve beklenen haber geldi!

Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında muhaliflerin elindeki bölgede aylardır kuşatma altında tutulan siviller, ambulanslarla alınıyor.

27 Aralık 2017 Çarşamba 09:20
Dünya Suriye’yi manşetten veriyor… Ve beklenen haber geldi!

Suriye'nin başkenti Şam'ın dışında muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'dan sağlık durumu kritik olan hastaların tahliyesine başlandı.

Suriye'deki Uluslararası Kızılhaç Örgütü, Suriyeli yetkililerle yürütülen uzun soluklu müzakereler sonucu başkent Şam'a tahliye çalışmalarına başladıklarını Twitter'dan duyurdu. Tahliye edilen hastaların sayısına ilişkinse, herhangi bir açıklama yapılmadı.

Geçen hafta uluslararası yardım örgütleri, Doğu Guta'daki kanser hastası yedi çocuğun tahliye edilmesi için Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a çağrıda bulunmuştu.

2013 yılından bu yana Suriye ordusunun kuşatması altında bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin insanın mahsur kaldığı belirtiliyor.

Bölgede hayatta kalmaları için acil tedaviye ihtiyaç duyan çocukların sayısı ise 130'dan fazla.

Salı günü Kızılhaç, nakillerin yapılacağı ambulans ve yardım araçlarının fotoğraflarını Twitter'dan paylaştı.

Birleşmiş Milletler (BM), acil tıbbi yardıma ihtiyaç duyan yaklaşık 500 hastanın bölgeden tahliye edilmesi gerektiğine dikkat çekmişti.

Ekim ayında uluslararası yardım kuruluşları Doğu Guta'da 1100'den fazla çocuğun sağlık durumlarının yetersiz beslenme nedeniyle kritik olduğunu açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Monica Awad, 232 çocuğun hayatta kalmaları için acil tedaviye ihtiyaç duyduklarını vurgulamıştı. "Anneler yeterli beslenmedikleri için çocuklarını emziremiyorlar" diyen UNICEF Sözcüsü, yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden 34 günlük Sahar Dofdaa'nın son görüntülerini de paylaşmıştı.

Dofdaa öldüğünde sadece 2 kiloydu.

Suriye hükümetinin, geçen Mayıs'ta bazı mahalleleri ele geçirmesi ve bölgeye gıda sokulmakta kullanılan tünelleri tahrip etmesi sonucu Doğu Guta'daki gıda fiyatları zirve yapmıştı.

Doğu Guta, Türkiye, Rusya ve İran'ın Mayıs ayında kararlaştırdığı dört 'çatışmasızlık bölgesi'nden biriydi. Ancak Suriye hükümetinin son hava saldırılarında onlarca sivilin hayatını kaybettiği, birçoğunun da gıda kıtlığı nedeniyle yetersiz beslenmeyle mücadele ettiği belirtiliyor.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 09:20
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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