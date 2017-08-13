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Dünya savaşa hazırlanıyor!

ABD ve Kuzey Kore arasındaki gerginlik had safhaya tırmanırken bölge ülkelerini savaş endişesi sardı. Japonya'da sığınaklar hazırlanırken Guam'da halk gıda stoklamaya başladı. Rusya ise sınır güvenliğini artırdı.

13 Ağustos 2017 Pazar 19:46
Dünya savaşa hazırlanıyor!

Kuzey Kore'nin füze denemeleri ve sert açıklamalarıyla tırmanan, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditleriyle de zirve noktaya ulaşan Asya krizi, bölge ülkelerinde savaş hazırlıklarına yol açtı:

3.5 milyon gönüllü askerliğe koştu

Tehditlerin kaynağı olan Kuzey Kore'de işçilerin, parti üyelerinin ve eski askerlerin tekrar orduya katılmak için gönüllü olduğu haberleri çıkmaya başladı. Pyongyang'ın propaganda kaynakları, yüzbinlerce kişinin ABD Başkanı Donald Trump'ın sert açıklamalarını protesto etmek için sokağa çıktığını, 3.5 milyon vatandaşın da orduya katılmak için gönüllü olduğunu duyurdu.

Bir anket şirketine göre Trump'ın popülaritesi arttı

Anketlere göre Kuzey Kore'ye tehditler Trump'ın popülaritesini yükseltti. Rasmussen adlı şirkete göre Trump'ı onaylayanların oranı yüzde 6 artarak yüzde 45'e ulaştı.

GÜNEY KORE: En yüksek risk altındaki ülkede halk hazır gıda stokları yaparak bombalara dayanıklı sığınaklar inşa ettiriyor. Halkın savaş tehdidi nedeniyle altına yöneldiği ve eskisine göre 5 kat daha fazla altın aldığı aktarıldı.

GUAM: Kuzey Kore'nin "Ağustos ortasında vururuz" dediği Pasifik'teki ABD toprağı Guam adasında halk, gıda stokluyor. Halka saldırı uyarısında "Sığınaklara girin" denildi.

JAPONYA: Kuzey Kore'den atılacak bir füzenin 10 dakikada ulaşabileceği Japonya'da halk sığınak yaptırmaya başladı. Şirketlerin, sığınak siparişlerine cevap veremediği kaydedildi.

ABD: Trump'ın "Silahlarımız ateşe hazır" açıklamasından sonra Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster "Kuzey Kore'nin nükleer silahlarla tehdit etmesine karşı önleyici bir savaşa hazırız" dedi.

RUSYA: Ülkenin Uzakdoğu'daki birliklerinin 'yüksek askeri hazırlık' uygulamasına başladığı ve Kuzey Kore'den atılıp hedefini şaşıracak bir füzeye karşı tetikte oldukları açıklandı.

 

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 19:46
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Kuzey Kore
  3. dünya savaşı
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