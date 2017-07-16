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Dünya şampiyonunu locaya çorapsız almadılar

Geçen yılın Formula 1 şampiyonu Nico Rosberg, Wimbledon'da şeref misafirlerinin ağırlandığı kraliyet locasına çorapsız giremedi.

16 Temmuz 2017 Pazar 14:16
Dünya şampiyonunu locaya çorapsız almadılar

Spor kıyafetle girilemeyen Kraliyet locasında, erkeklerin muhakkak takım elbise giymeleri ve kravat takmaları gerekiyor. Rosberg bu şartları yerine getirerek koyu renk elbise, beyaz gömlek ve yeşil kravatla müsabakaları izlemeye geldi. Ancak modaya uyarak ayağına çorap giymedi.

Kraliyet locasına girerken görevliler kendisini durdurdu. Kıyafet mecburiyetine çorabın da dahil olduğunu hatırlattılar. Rosberg bundan haberi olmadığını söyleyince kendisine bir çift siyah çorap getirdiler.

Ödünç çorap ile kraliyet locasına giren Rosberg maçları sinema oyuncusu Jude Law ile yan yana oturarak izledi.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 14:16
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