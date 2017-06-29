Dünya şampiyonu boksör müslüman oldu!
Bağımsız Kazakistan’in ilk Olimpiyat şampiyonu , Val Barker kupası sahibi, IBF eski dünya şampiyonu Vassiliy Jirov Müslüman oldu29 Haziran 2017 Perşembe 01:20
Facebook'daki "Pro Boks" sayfasına göre, Rus asıllı ünlü Kazak boksör Vassiliy Jirov İslam dinini kabul etti.
Haberde "Bağımsız Kazakistan’in ilk Olimpiyat şampiyonu , Val Barker kupası sahibi, IBF eski dünya şampiyonu Vassiliy Jirov bugün "Nur-Astana” camisinde İslam dinini kabul ederek Müslüman oldu” denildi.
Kazakistan’da ünlü boksörün Müslüman olması bu spor tarihinin en ünlü adamı, üç kez dünya şampiyonu olan Muhammed Ali’nin Müslüman olmasına benzetildi.
Kaynak: Dünya Bülteni