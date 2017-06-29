Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dünya şampiyonu boksör müslüman oldu!

Bağımsız Kazakistan’in ilk Olimpiyat şampiyonu , Val Barker kupası sahibi, IBF eski dünya şampiyonu Vassiliy Jirov Müslüman oldu

29 Haziran 2017 Perşembe 01:20
Dünya şampiyonu boksör müslüman oldu!
Facebook'daki "Pro Boks" sayfasına göre, Rus asıllı ünlü Kazak boksör Vassiliy Jirov İslam dinini kabul etti.
 
Haberde "Bağımsız Kazakistan’in ilk Olimpiyat şampiyonu , Val Barker kupası sahibi, IBF eski dünya şampiyonu Vassiliy Jirov bugün "Nur-Astana” camisinde İslam dinini kabul ederek Müslüman oldu” denildi.
 
Kazakistan’da ünlü boksörün Müslüman olması bu spor tarihinin en ünlü adamı, üç kez dünya şampiyonu olan Muhammed Ali’nin Müslüman olmasına benzetildi.
 
Kaynak: Dünya Bülteni

 

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 01:20
  1. Dünya şampiyonu boksör müslüman oldu
  2. Vassiliy Jirov
  3. Bağımsız Kazakistan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Salah, birkaç sezon önce Galatasaray'ın kapısından dönmüş
    1. Salah, birkaç sezon önce..
    2. Transfer sezonunun flaş takımından..
    3. Mossad 'casusluk' fonu kurdu!
    4. Dünya şampiyonu boksör müslüman oldu!
    5. TFF 1. Lig’in en pahalı oyuncusu..
    6. Feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
    7. Ben Arfa'nın menajerinden açıklama!
    8. Millilerimiz finalde!
    9. Herkese milyon Eurolar onlara asgari..
    10. Hindular, Müslümanlara yapılan..
    11. 1 Arap 4 Batılı'ya bedel! Arap Dünyası..
    12. Euroleague Şampiyonu Fenerbahçe'nin..
    13. Ankara'da korkutan yangın!
    14. Meteoroloji'den 7 il için acil uyarı!
    15. Brexit, AB'nin çöküşünü hızlandıracak!
    16. Berlin treninde bomba alarmı!
    17. TOMA'ya el yapımı patlayıcı ile saldırı
    18. Berlin treninde bomba alarmı!
    19. Sonkaya, alçaklığın bu kadarına pes..
    20. Bozguna uğrayan YPG'den küstah..
    Ne uyuşturucu, ne kaçak sigara! İşte terör örgütünün yeni gelir kaynağı… Korkunç rakamlar
    Ne uyuşturucu, ne kaçak sigara! İşte terör örgütünün yeni gelir kaynağı… Korkunç rakamlar
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...
    Türk ordusuna karşı yakmaya başladılar...
    Türk ordusuna karşı yakmaya başladılar...
    Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi
    Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi