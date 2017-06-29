Dünya şampiyonu boksör müslüman oldu!

Facebook'daki "Pro Boks" sayfasına göre, Rus asıllı ünlü Kazak boksör Vassiliy Jirov İslam dinini kabul etti.

Haberde "Bağımsız Kazakistan’in ilk Olimpiyat şampiyonu , Val Barker kupası sahibi, IBF eski dünya şampiyonu Vassiliy Jirov bugün "Nur-Astana” camisinde İslam dinini kabul ederek Müslüman oldu” denildi.

Kazakistan’da ünlü boksörün Müslüman olması bu spor tarihinin en ünlü adamı, üç kez dünya şampiyonu olan Muhammed Ali’nin Müslüman olmasına benzetildi.

Kaynak: Dünya Bülteni