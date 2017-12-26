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Dünya Sağlık Örgütü, o oyunu “akıl hastalığı” olarak tanıyacak

Dünya Sağlık Örgütü, 2018 yılında bilgisayar oyunu bağımlılığının ''akıl hastalığı'' olarak tanıyacak.

26 Aralık 2017 Salı 13:53
Dünya Sağlık Örgütü, o oyunu “akıl hastalığı” olarak tanıyacak

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bilgisayar oyunu bağımlılığını akıl hastalığı olarak adlandırmaya hazırlanıyor. WHO en son 1990 yılında güncellenen Hastalıkların Uluslararası Sınıflaması teşhis kılavuzunun 2018 yılında yenileneceğini ve bilgisayar oyunu bağımlılığının da kılavuzda akıl hastalığı başlığı altında yer alacağını belirtti.

WHO Akıl Sağlığı Departmanı'ndan yapılan açıklamada, bilgisayar oyunu bağımlılığının önemli bir konu olarak tanınmasının kritik olduğu söylendi. 

Açıklamada "Sağlık uzmanları bilgisayar oyunu bağımlılığının ciddi sonuçları olabileceğini fark etmeli. Her alkol içen insanın alkolik olmadığı gibi bilgisayar oyunu oynayan herkeste de akıl hastalığı bulunmuyor. Fakat belirli durumlarda aşırı bilgisayar oyunu bağımlılığı olumsuz etkiler yaratabilir" denildi. 

Birçok kişi bilgisayar oyunu oynamanın akıl sağlığını bozabilecek bir eylem olmadığını düşünse de ESET güvenlik şirketi uzmanları, 500 bilgisayar oyuncusuyla yapılan bir araştırmada, katılımcıların yüzde 10'unun bilgisayar başında 12 ila 24 saat vakit geçirdiğini açıklamıştı.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 13:53
  1. Dünya Sağlık Örgütü
  2. bilgisayar oyunu
  3. WHO Akıl Sağlığı Departmanı

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