Dünya rekoru geliyor! Ronaldo'ya görülmemiş teklif...

İspanya'da vergi kaçırdığı gerekçesiyle açılan soruşturmanın ardından Cristiano Ronaldo'nun kulübü Real Madrid'den ayrılma kararı alması, yeni adresini sorgulattı. Uzun yıllardır Paris Saint-Germain ve Çin kulüplerinden akıl sınırlarını zorlayan teklifler alan Ronaldo'nun adresi ise İngilizlere göre şimdiden belli: Manchester United.

REAL MADRID'E 200 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

32 yaşındaki Portekizli, 8 yıl önce ayrıldığı eski kulübüyle hala iyi ilişkilere sahip olması nedeniyle İngiliz devine sıcak bakıyor. BBC muhabiri Julien Laurens'in haberine göre bir ön görüşme yapıldı bile. Eğer bu transfer gerçekleşirse Real Madrid'in 200 milyon Euro bonservis bedeli elde edecek. Vergileriyle dahil 4 yıl için kasasından 200 milyon Euro daha çıkacak olan Real, toplamda 400 milyon Euro tasarruf elde edecek.