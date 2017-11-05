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Dünya mutfaklarına üç kat lezzet

Türk zeytinyağı, dünya genelinde 100'den fazla ülkenin mutfaklarında pişen yemeklere lezzet kattı.

05 Kasım 2017 Pazar 15:12
Dünya mutfaklarına üç kat lezzet

İhracatta Atılım Yılı olarak kabul edilen ve Türkiye'nin ihracatta üst üste rekorlar kırdığı 2017 yılında en büyük başarıyı gösteren sektörlerin başında Zeytinyağı Sektörü geldi. Zeytinyağı sektörü ihracatını üçe katlayarak 55 milyon dolardan 174 milyon dolara çıkardı. Türk zeytinyağı, dünya genelinde 100'den fazla ülkenin mutfaklarında pişen yemeklere lezzet kattı. 

Türkiye, zeytinyağı ihracatının kayda alındığı 01 Kasım 2015 - 31 Ekim 2016 sezonunda 55 milyon 618 bindolar ihracat yapmışken, 2016/17 sezonunu yüzde 213'lük artışla 174 milyon 155 bin dolarlık ihracatla geride bıraktı. Bu rakam Türkiye'nin son 4 sezondaki en yüksek zeytinyağı ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti. 

Geçmiş yıllara göre daha yüksek bir rekolte beklentisi içinde olan Türk zeytincilik sektörü, yeni ihracat sezonuna moralli giriyor. Bu yıl Ayvalık'ta 13. kez "Ulusal Değer Zeytinyağı Küresel Hedef Bütün Dünya" sloganıyla düzenlenen "Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Günleri"nde bir araya gelen Zeytincilik sektörü yeni sezona büyük umutlarla girdi. 

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu da, Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Günleri kapsamında Ayvalık'ta toplandı. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyi Üyesi ve Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Uygun, 2017/18 sezonu zeytin ve zeytinyağı rekoltesinin ilgili Bakalıkça henüz açıklanmadığını ancak sektörün tüm kesimlerinde geçmiş yıllardan çok daha yüksek bir rekolte beklentisi olduğunu, bu rekolte artışı sonrasında ihracatçıların sürdürülebilir ürün temini konusunda geçmiş yıllara nazaran daha rahat bir sezon geçireceğini öngördüklerini kaydetti. 

2016/17 sezonunda 44 bin 457 ton zeytinyağı ihraç ettikleri bilgisini paylaşan Uygun, "Zeytinyağı ihracatımız bir önceki yıl ise 14 bin 851 ton olmuştu. Zeytinyağı ihracatımız miktar bazında yüzde 249 artış gösterdi. Dünya genelinde 100'den fazla ülkenin mutfaklarına lezzet kattık. 2017/18 sezonunda ise; Türkiye'ye en az 250 milyon dolar döviz kazandırmayı hedefliyoruz. Bu sezon oluşan rekoltenin katma değere dönüşmesi için üreticiye zeytinyağında verilen destek en az 2.5 TL'ye çıkarılmalı, hem de dane zeytine 50 kuruş ile 1 TL arası prim verilmeli, diğer yandan ihracata verilen destekler de iki katına çıkarılmalı" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2017 Pazar 15:12
  1. Zeytinyağı
  2. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Günleri
  3. zeytin
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