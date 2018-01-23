Dünya Müslümanları Mehmetçiğe duacı

İsveç’in Stockholm kentinde Diyanet’e bağlı Rinkeby Mevlana Camisi Kur’an Kursu’nun gurbetçi öğrencileri Afrin’e düzenlenen sınır ötesi operasyonun başarıyla sonuçlanması için Fetih Suresi’ni okudu ve dua etti. Rinkeby Mevlana Camisi görevlisi Veysel Kılıç, 3 bin kilometre uzaktan 70 kadar öğrencinin Türk askeri için Kur’an-ı Kerim okuduğunu ve dua ettiğini belirterek, “Çocukların duası kabul olur. Rabbimiz ordumuzu muzaffer eylesin” dedi.



SOMALİLİ ÖĞRENCİLER DUADA



Bu arada Somali Mogadişu Sağlık Hizmetleri öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri’ne dua etti. Somalili öğrenciler Türk bayrakları eşliğinde “Allah Türkiye’ye yardım etsin. Türkiye yalnız değil. Somali halkı Türkiye’yi çok seviyor. Allah muzaffer kılsın” dediler.