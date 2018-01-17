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Dünya muhtemel 'Afrin' operasyonunu konuşuyor!

Afrin operasyonu yabancı basının da gündeminde yer alıyor. ABD basını Erdoğan'ın, "Bize düşen bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır" sözlerini manşetlerine taşıdı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 09:51
Dünya muhtemel 'Afrin' operasyonunu konuşuyor!

ABD basını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "YPG ordusu"yla ilgili "bize düşen bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır" sözlerini manşetlerine taşıdı. Suriye'de kurulmak istenen "sınır güvenlik gücü"ne ilişkin haberlere yer verildi. 

THE TİMES: TÜRKİYE ATEŞLE OYNUYOR

İngiliz The Times gazetesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrin operasyonuyla ilgili "harekat her an başlayabilir" açıklamasını değerlendirdi. Gazetenin başyazısında Türkiye'nin Suriye'de ateşle oynadığı yorumunda bulunuldu.

Operasyonun gerçekleşmesi halinde Türkiye ve ABD'nin karşı karşıya gelebileceği uyarısı yapıldı. Yazıda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye asker göndermeden önce bir daha düşünmeli" denildi.

Haberde, "Türkiye, Ortadoğu'daki amaçlarını gerçekleştirmek istiyorsa müttefiklerinin güvenini tazelemesinin daha çok başarı getireceği" iddia edildi. 

'RÜYANIN SONU OLUR'

Alman "Nürnberger Zeitung"un yorumu da dikkat çekici. Gazete, Türkiye'nin askeri operasyonunun başarıyla sonuçlanmasının, Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt devleti oluşturma rüyasının sonu anlamına geleceğini yazdı. 

'AFRİN'DEN KOLAY KOLAY ÇEKİLMEZ'

"Türkiye'nin aynı Kobani'de olduğu gibi Afrin'den de kolay kolay çekilmeyeceği şüphesi doğuyor" değerlendirmesinde bulunuldu. 

'SURİYE'DE SAVAŞIN TIRMANMA TEHLİKESİ'

Yine alman gazetesi Frankfurter Rundschau'da, ''Suriye'de savaşın tırmanma tehlikesi'' başlıklı bir makale yayımlandı. Makalede, operasyonun Türkiye ile ABD'nin ilişkilerini kalıcı olarak bozacağı savunuldu.

"Bölgedeki savaşa dolaylı olarak dahil olan güçler görüşme masasına oturmadıkları sürece bölgede savaş devam edecektir. Göründüğü kadarıyla bu durum daha yıllarca böyle devam edebilir" yorumu yapıldı. 

RUS BASINI: OPERASYONU ÖNLEYECEK GÜÇ YOK

Olası Afrin operasyonu Rus basınında da geniş yer buldu. Kommersant gazetesi, Türkiye'nin Afrin'e bir operasyon düzenlemesinin kesin olduğunu yazdı. Operasyonu önleyecek bir gücün bulunmadığı yorumunu yaptı. Operasyonun kapsamı ve maliyeti hakkında soru işaretleri bulunduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 09:51
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