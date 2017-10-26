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Dünya Motokros Şampiyonası'nın 18. ayağı Afyonkarahisar'da düzenlenecek

2018 Monster Energy FIM Dünya Motokros Şampiyonası'nda takvime dahil edilen Türkiye'deki yarış, 2 Eylül'de Afyonkarahisar'da yapılacak.

26 Ekim 2017 Perşembe 11:39
Dünya Motokros Şampiyonası'nın 18. ayağı Afyonkarahisar'da düzenlenecek

2018 Monster Energy Dünya Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Motokros Şampiyonası’nın takvimine dahil edilen Afyonkarahisar ayağı, 2 Eylül 2018 tarihinde düzenlenecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Afyonkarahisar Belediyesinin organizasyonuyla yapılacak 18. ayak yarışı, Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek.

20 ayaktan oluşacak şampiyonanın 2018 sezonu, 4 Mart 2018 tarihinde Arjantin yarışıyla başlayacak ve 30 Eylül'deki İtalya yarışıyla sona erecek.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 11:39
  1. 2018 Monster Energy FIM
  2. Afyonkarahisar
  3. Dünya Motokros Şampiyonası
  4. Dünya Motosiklet Federasyonu
  5. FIM
  6. Anadolu Ajansı
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