Dünya Motokros Şampiyonası'nın 18. ayağı Afyonkarahisar'da düzenlenecek
2018 Monster Energy FIM Dünya Motokros Şampiyonası'nda takvime dahil edilen Türkiye'deki yarış, 2 Eylül'de Afyonkarahisar'da yapılacak.26 Ekim 2017 Perşembe 11:39
2018 Monster Energy Dünya Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Motokros Şampiyonası’nın takvimine dahil edilen Afyonkarahisar ayağı, 2 Eylül 2018 tarihinde düzenlenecek.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Afyonkarahisar Belediyesinin organizasyonuyla yapılacak 18. ayak yarışı, Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek.
20 ayaktan oluşacak şampiyonanın 2018 sezonu, 4 Mart 2018 tarihinde Arjantin yarışıyla başlayacak ve 30 Eylül'deki İtalya yarışıyla sona erecek.