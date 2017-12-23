Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

"Dünya liderliği koltuğuna oturduk"

Bakan Elvan, "2017 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 11.1'lik büyüme oranına ulaşarak bir rekora imza attık" dedi.

23 Aralık 2017 Cumartesi 21:24
"Dünya liderliği koltuğuna oturduk"

Mersin'in Mezitli ilçesinde Yörük çadırını ziyaret eden Elvan, burada kadınların yaptığı "sıkma"dan yiyerek, onlarla sohbet etti. Daha sonra partisinin Mezitli ilçe başkanlığının bir restoranda düzenlenen kongresine katılan Elvan, burada konuşma yaptı.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Ekonomik büyümede dünya liderliği koltuğuna oturduk" dedi.

"OLDUKÇA BAŞARILI BİR YILI GERİDE BIRAKTIK"

Bakan Elvan, çıkarılmaya çalışılan engellere, iç ve dış algı operasyonları ile bölgesel ve küresel gelişmelere rağmen emin adımlarla yola devam ettiklerine işaret ederek, "Ekonomimiz bütün olumsuz beklentileri alt üst ederek uluslararası kuruluşları şaşırtarak oldukça başarılı bir yılı geride bıraktı" şeklinde konuştu.

Elvan, "2017 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 11.1'lik büyüme oranına ulaşarak bir rekora imza attık. Küresel ölçekte ekonomik büyümede dünya liderliği koltuğuna oturduk. 9 aylık büyüme oranımız yüzde 7.4. İnşallah 2017 yılının tamamı için yüzde 7'nin üzerinde bir büyüme performansı gerçekleştireceğiz. Kim ne derse desin Türkiye ekonomisiyle yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edecektir. Bu olumlu seyir 2018 yılında da sürecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 21:24
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • HanHan1 sa önce
    ne sikayeti ediyorsun!!!dunyanin hic bir yerinde turkiye gibi bir sosyal devlet bulamazsin,insanlar yurtdisinda emekli paralariyla karinlarini zor doyuruyor birak kira vermeyi,devlet hastanelerinin acillerinde en az 4 saat bekliyorsun,ameliyatin en ust derecede olum riski tasimiyorsa 1-1,5 yil sonrasina gun veriyorlar,enflasyon yuzde 10 larin ustunde ama hic bir gazete agzini acmiyor,hele en kotusu oldun mu en $10.000 masraf var,devlet olune elini bile surmuyor,sakin turkiye hakkinda boyle kotu yorum yapma,hem ekonomiden almazsin hemde ekonomide buyume oldugu zaman kendi cebine giren miktari olcu alirsin,.....
  • SerhatSerhat2 sa önce
    Allah yar ve yardımcınız olsun işte benim oyumunkarşılığı.
  • TürkoğluTürkTürkoğluTürk2 sa önce
    Bide vatandasa sorsaniz buyudukmu buyumedikmi hey yavrum hey...
  • GerçekGerçek2 sa önce
    Emeklinin 2000 öncesine zamver 2000 sonrasınavermebumu dünya lideri olmak. Millet vekili zamları yüzdelik oranlar her yılbağkur ve ssk emeklilerinden daha yüksek .bumu dünya lideri olmak . Aldığımız maaşlarınyüzde sekseni banka kıredilerine gidiyor.Herkes borç içinde.Bumudünya lideri olmak. Gazeteler hergün emeklizammından basederek emeklilerimizi küçük düşürücüyok enflasyon 3yok 5 yok4zamdiye emekliyle satırlarını boş sayfalarınıdoldurmaktalar . Önce 2000 sonrası emeklilerimizin zammını hemen yarın verinve altı aylık ve yıllık artış oranlarımilletvekilininde ssk lınında bağkurlunundaaynı olsun.
  • Mehmet öksüz Mehmet öksüz 2 sa önce
    Eee sonuc sıfıra sıfır elde var o ne oldu milletin birazcık gazını aldı hepsi bu 'ne demek kudüsün doğusunu tanıtmak yani batısının da israilin başkenti oldugunuda tanımış oluyorsunuz.Gerçekten islam davasına hizmet etmek istiyorsan önce boynuna taktıgın yahudi cesaret madalyasını geri verecekmisin .o zaman konuşursun.
  • KurtuluSKurtuluS2 sa önce
    Demek dunya lideri olduk acaba vatandasa, asgari ucretliye, emekliye, emekciye bi faydasi oldu mu bu liderligin. Kendileri 10.000-40.000 kusur lira aylik Maas alirken vatandastan fedakarlik bekliyilarlar peh!
  • Metin arslantaş Metin arslantaş 2 sa önce
    Türkiye de 7 milyon 30 yaşında araba var bu nasıl büyüme
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

ABD'nin BM temsilcisini telefonda fena işlettiler
  1. ABD'nin BM temsilcisini telefonda fena..
  2. Hindistan ve Pakistan ordusu arasında..
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tümen..
  4. Pensilvanya dediler Umre çıktı
  5. Başbakan Yıldırım, Karabük Valiliğini..
  6. Gazişehir Gaziantep sahasında Çaykur..
  7. ABD'den Ukrayna'ya silah yardımı
  8. İstanbulspor sahasında Elazığspor'a..
  9. Lider, Adana'da yara aldı
  10. Mescid- Aksa'da gözaltına alınan..
  11. İsrail'de gözaltına alınan Türk..
  12. Ünlü piyanist Blet’den İsrail’i boykot..
  13. Flaş 'bitcoin' iddiası: Bir gecede...
  14. Süper Lig'de muhteşem Kudüs koreografisi
  15. Pamuk şeker kavgası kanlı bitti: 2..
  16. İstanbul Öğretmen Akademisi için..
  17. Hayalinizdeki bölüm hangi puan türünde?
  18. Akşener'den tuhaf iddia: 15 Temmuz..
  19. Filipinlerde korkunç bilanço: Ölü..
  20. Çocuklarda hangi tür kusma, hangi..
Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'
BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
Fatih Portakal Kudüs’teki bu görüntüyü hazmedemedi
Fatih Portakal Kudüs’teki bu görüntüyü hazmedemedi