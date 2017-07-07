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G20 zirvesi duman altında başlıyor! Almanya'da polis ve göstericiler çatışıyor

Hamburg'da bu sabah sokağa çıkan binlerce kişiyi polis basınçlı su sıkarak durdurdu, birçok araç cayır cayır yandı. Uluslararası haber ajanslarının geçtiği fotoğraflarda, kentin üstünü siyah dumanların kapladığı görülüyor.

07 Temmuz 2017 Cuma 11:43

Yeryüzündeki en büyük ekonomiye sahip 19 ülke ile Avrupa Birliği'nin (AB) Almanya'daki G20 zirvesibugün başlıyor.

Zirve öncesinde Almanya'nın en büyük ikinci kenti Hamburg'da sokaklara çıkan göstericiler, bugün Sabah da polisle çatıştı.

Yürüyüşe geçen protestocuları durdurmak için polis  Outer Alster Gölü çevresinde tazyikli su kullandı, bazı göstericiler polis tarafından coplandı.

Uluslararası haber ajanslarının geçtiği fotoğraflarda, onlarca aracın yandığı ve Hamburg'un üstünü siyah Dumanların kapladığı görülüyor.

Bir başka noktadaki gösteride ise, birbirlerine kilitlenen göstericileri polis tek tek ayırdı ve gözaltına aldı.

Dünkü gösterilerde de polis ve göstericiler kıyasıya çatışmıştı. 'Cehenneme hoşgeldiniz' ve 'G20'yi yok et' pankartları taşıyan göstericilere polis basınçlı su ve biber gazı sıkmış, protestocular taşlar, şişeler ve havaifişeklerle polise karşılık vermişti.

Eideistedt bölgesindeki Porsche Center'da 10 araç ateşe verildi, zararın 1 milyon euroyu bulduğu bildiriliyor.

Polis sokakları kapattı

Hamburg 2 Temmuz tarihinden protesto gösterileren sahne oluyor. 24  bin 800 Alman polisi, zirve boyunca kentin bazı sokaklarını eylemcilere kapatmış durumda.

Hamburg'daki gösterilerin tümüne yaklaşık 100 bin kişinin katılması bekleniyor. Bazı eylemciler, G20 karşıtı gösterilere katılmak için Hamburg'a gelip kamp kurdu. Alman medyası, göstericiler arasında yer alan 4 bin kişilik anarşist ve aşırı solcu grubun şiddete başvurabileceğini bildiriyor.

Gözler Trump-Putin randevusunda

Yaklaşık 5 bin gazetecinin takip ettiği dev zirvede Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor. Zirvede tüm gözler, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya lideri Vladimir Putin'in ilk yüz yüze görüşmesinde.

Dünyanın gayrisafi hasılasının beşte dördünü temsil eden 19 ülke ile AB'nin zirvede ana Gündem maddesi, iklim değişikliğiyle mücadele. Göçmen sorunu, terör ve ekonomik büyüme de masaya gelecek konular arasında.

Zirvenin katılımcı ülkeleri Türkiye, ABD, Rusya, Çin, Almanya, Japonya, İngiltere, Fransa, Hindistan, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Endonezya, Güney Afrika, Güney Kore, İtalya, Kanada, Meksika ve Suudi arabistan. İspanya da daimi davetli konuk devlet kategorisinde. Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Miletler (BM) gibi uluslararası örgütlerin temsilcileri de zirveye yer alıyor.

Dünya nüfusunun üçte ikisi de G20 ülkelerinde yaşıyor.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 11:43
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