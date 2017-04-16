% 51.41
% 48.59
EVET25.156.860 OY
AÇILAN SANDIK%99.97Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.014 OY

Dünya liderleri Erdoğan'ı arıyor!

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, birçok dünya liderinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajları yağdığını bildirdi.

Dünya liderleri Erdoğan'ı arıyor!
Eklenme: 16 Nisan 2017, 20:43

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, birçok dünya liderinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları yağdığını belirtti.

 
EtiketlererdoğanRecep Tayyip Erdoğancumhurbaşkanı erdoğanreferandum
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Dursun yilmaz

Artık gerçeklerle yaşamaya çalışalım insanlara bu kadar vaat verildi top sizde ey hukumet

Cevapla

Mustafa

Kim aramış?

Cevapla

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?