Dünya liderleri Erdoğan'ı arıyor!

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, birçok dünya liderinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları yağdığını belirtti.
Eklenme: 16 Nisan 2017, 20:43
Cumhurbaşkanlığı kaynakları, birçok dünya liderinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları yağdığını belirtti.
Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Artık gerçeklerle yaşamaya çalışalım insanlara bu kadar vaat verildi top sizde ey hukumetCevapla