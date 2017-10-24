Dünya Kalite Ödülü 4. kez Beypazarı Maden Suyu'na verildi

LobinWorld tarafından gerçekleştirilen kalite bilincini geliştirmek ve markalar için geleceğin habercisi olan AR-GE'nin önemini vurgulamak amacıyla düzenlenen Dünya Kalite Zirvesi, her yıl dünyanın çeşitli ülkelerinden inovasyona yönelik başarıları ilke edinen kurum ve kuruluşları bir araya getiriyor. Sektörlerinde başarıyı yakalamış firmaları dünya pazarlarında pazar payını arttırabilmek, kalite ve inovasyon konusunda deneyimlerini paylaşmak için buluşturan etkinlik, St.Petersburg'da gerçekleşti.

Rusya ile gelişen ilişkiler sonrası hedeflenen iş anlaşmasına destek vermek amacıyla St.Petersburg'da düzenlenen 5. Dünya Kalite Konferansı'nda, devlet ve özel sektör temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve bürokrasinin önde gelen isimleri, yaptıkları konuşmalar ile imalat ve hizmet sektörünün geleceğine yönelik önemli mesajlar verdi. “Uluslararası Üretim Standartları ve Kalite Arayışlarıö oturumunda markasının başarısının sebeplerini anlatan Beypazarı Maden Suları Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan gerçekleştirdiği sunum sonrası '2016 Dünya Kalite Ödülü'ne layık görüldü.

SEKTÖRDE EN İYİNİN GÖSTERGESİ

Niyazi Ercan, zirve sonrası yaptığı açıklamada, "Ödüller bizim için bir yol gösterici. 60. yılımıza girdiğimiz bu zamanda, 4. kez aldığımız Dünya Kalite Ödülü bize doğru yolda olduğumuzu ve sektörde en iyinin neden biz olduğunu gösteriyor" dedi. Maden Suyu yönünden zengin kaynaklara sahip olan ülkemizin elinde bulundurduğu kaynağın değerini bildiklerini ve bu nedenle başarılı olduklarının altını çizen Ercan şöyle devam etti:

"Maden suyu işine verdiğimiz emek, ayırdığımız ve harcadığımız bütçeden daha büyük. Firmamız saatte 300 bin adet şişe dolum kapasitesine sahip bulunuyor. Bu da şu demek saatte 300 bin kişi bizi tercih ediyor demektir. Beypazarı Maden Suyu'nu 18 ülkeye ihraç ediyoruz. Türkiye Maden Suyu kaynakları bakımından zengin bir ülke olarak en çok ihracat gerçekleştiren ülkelerin başında geliyor".