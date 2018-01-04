Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dünya İran'dan gelen bu fotoğrafları konuşuyor

İran'da güvenlik güçleri, rejim karşıtı eylemlerde öncülük yapan ve provokatör olarak suçladıkları bazı eylemcileri tespit etti.

04 Ocak 2018 Perşembe 08:10
Dünya İran'dan gelen bu fotoğrafları konuşuyor

Rejim karşıtı protestolarda 7'nci günü geride bırakan İran'da güvenlik güçleri, eylemcileri yakından izlemeye başladı.

"Provokatör" ve "elebaşı" olarak bazı kişilerin protesto gösterileri sırasında çekilen görüntüleri, rejime yakın site ve sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

POLİSE İHBARDA BULUNULMASI İSTENDİ

Yapılan paylaşımlarda, görüntülerdeki eylemcilerin görülmeleri halinde polise ihbarda bulunulması istendi.

DEVRİM MUHAFIZLARI KOMUTANI, AHMEDİNEJAD'I SUÇLAMIŞTI

İranlı yetkililer, eylemleri dış güçlerin ülkeye soktukları ajanlarla gerçekleştirdiklerini iddia ediyor. Bununla birlikte Devrim Muhafızları komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, isim vermeden eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın eylemlerin arkasında yer aldığını ima etmişti.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 08:10
  1. İran
  2. protesto
  3. gösteri
  4. olay
  • Hak yolHak yol24 dk önce
    Merak ediyorum Türkiye ile dış güçler uğraşmasaydi acaba iran diktatörlüğü şimdi nasıl açıklamalarda bulunacak neye siginacakti.Dış güçler neden ugraşsin onlara boyun eğen din adamları ruhban i ve haham aney ile
  • Engin CansizEngin Cansiz27 dk önce
    O gezideki kirmizili ...... deilmi kesin mossad ajani o
  • Hak yolHak yol32 dk önce
    Sanki dış güçler olmazsa iran diktatörlüğüne halk karşı çıkmayacak; trkiyeyi taklid ederek kurtulmaya çalışıyorlar
  • mevlütmevlüt1 sa önce
    asın p
  • Adsız.Adsız.2 sa önce
    Kırmızılı fahişe geziden meşhede pazarlanmış.....:)))))Münafıklar kırmızı butonu ikiye katlasın.....:))))
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kaya'dan alçak açıklama! 'Kur'an okudum...'
  1. Kaya'dan alçak açıklama! 'Kur'an..
  2. Merkez Bankası'ndan enflasyon..
  3. Türkiye'den yeni Katar hamlesi!
  4. Galatasaraylı yıldız İstanbul'dan..
  5. Almanya'dan Amerika'ya 'silah' tepkisi!
  6. Katliam yapacakmış... Herşey ortaya..
  7. KHK ile kapatılan 7 sendikaya operasyon
  8. Mersin'de öğrenci servisi tarlaya..
  9. Mahalleli kaçarak son anda kurtuldu
  10. Araç sahipleri dikkat! Sınırlama geliyor
  11. 2018, fuar yılı olacak
  12. Kartel medyasından Diyanet'e linç..
  13. TSK’nın gıda temininde yeni dönem
  14. Dün böyle yakalanmıştı! Katliam..
  15. TFF'den Terim'e veto
  16. Benyamin Netanyahu'dan İran'a kötü haber
  17. Kanada'dan İran açıklaması
  18. Adana'da İstinat duvarı 4 aracın..
  19. Selahattin Demirtaş eşbaşkanlığı..
  20. Gramaj oyununa dikkat! ‘Ekmeğinizi..
Akşener'in iddiası Tokatlıları fena kızdırdı
Akşener'in iddiası Tokatlıları fena kızdırdı
Rusya'dan ABD'ye 'İran' teklifi: İsterseniz oradan başlayın
Rusya'dan ABD'ye 'İran' teklifi: İsterseniz oradan başlayın
Putin’in koltuğuna aday
Putin’in koltuğuna aday
Erdoğan görüşmesi sonrası İran'dan açıklama
Erdoğan görüşmesi sonrası İran'dan açıklama
Hindistan'dan şaşırtan S-400 hamlesi!
Hindistan'dan şaşırtan S-400 hamlesi!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.01.2018
Türkiye'den İran'daki 'bozkurtlara' mesaj!
Türkiye'den İran'daki 'bozkurtlara' mesaj!
ABD Katar'ı haraca bağladı! Bir anlaşma daha
ABD Katar'ı haraca bağladı! Bir anlaşma daha