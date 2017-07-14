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Dünya için çok kötü haber! Türkiye’yi de vuracak

Antarktika'da önceki gün kopan devasa buzdağının etkisini Alman basını yazdı. Alman gazetelerinden Bild, uzmanlarla konuştu ve bir harita hazırladı.

14 Temmuz 2017 Cuma 19:42
Dünya için çok kötü haber! Türkiye’yi de vuracak

Küresel ısınma sorunu son dönemde dünyanın önemli konularından biri. Dünya liderlerinin de bunu durdurmak için bir an önce harekete geçmeye çalıştığı küresel ısınma dolayısıyla önceki gün Antarktika’da 6 bin kilometrekare yüzölçümüne sahip bir buzdağı kopmuştu.

HARİTA HAZIRLANDI

Sözcü'de yer alan habere göre, 1 trilyon tonluk ağırlığa sahip olduğu tahmin edilen buzdağının kopmasının ardından Alman basını bu gelişmenin dünyaya etkisini gözler önüne serdi. Almanya’nın çok satan gazetelerinden Bild, bir harita hazırlayarak küresel ısınmanın deniz seviyesi yükselince etkilenecek ülke ve şehirleri gösterdi. Haritaya göre Almanya’nın kuzeyindeki Hamburg ve hatta Berlin’in bir kısmıyla birlikte İsveç’in başkenti Stockholm ile Amsterdam’ın da sular altında kalması bekleniyor.

Deniz seviyesinin bu yüzyıl sonuna kadar 1.50 metre yükselmesini bekleyen Kiel Üniversitesi’nden araştırmacı Mojib Latif, "Eğer küresel ısınma durdurulmazsa bu senaryo birkaç yüzyıl içerisinde gerçekleşebilir" dedi.

TÜRKİYE KIYILARINI DA VURACAK

Bild’in hazırladığı haritada deniz seviyesinin yükselmesinin özellikle Türkiye’nin kıyı kasabalarını etkileyeceği ve bazı bölgelerin sular altında kalacağı görülüyor.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 19:42
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  3. berlin
  4. buzdağı
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