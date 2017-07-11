Dünyanın en büyük giyim devlerinden biriydi! Kimse almadı...

Gençlere özgü koleksiyonlarıyla bilinen Amerikalı giyim markası Abercrombie & Fitch, 2014'ten beri düşen satışlar ve zararların ardından markayı satışa çıkarmıştı ancak alan olmadı.

Ünlü giyim markası Abercrombie & Fitch, kendini satışa çıkarmasının ardından potansiyel alıcılarla alamayınca geri çekildi. Amerikalı üreticinin hisseleri bu gelişme sonrasında yüzde 21 oranında değer kaybetti. Şirketin 2007 yılında zirve yapan hisse değeriyle karşılaştırıldığında kayıp yüzde 90 olarak göze çarpıyor.

Özellikle gençlere yönelik koleksiyonlar hazırlayan Abercrombia & Fitch, uzmanlara göre müşterilerin değişen alışkanlıklarına uyum göstermekte zorlanıyor ve Amazon.com gibi elektronik ticaret devlerinin baskısıyla büyüyemiyor.

Abercrombie & Fitch cephesindeki bu gelişmenin ardından bazı önemli giyim markalarının da hisselerinde önemli düşüşler gerçekleşti. GAP, American Eagle Outfitters ve Express yüzde 4 oranında değer kaybetti.

FİYATI FAZLA BULDULAR

650 milyon dolar piyasa değeri olan Abercrombie yetkilileri, mayıs ayında potansiyel birkaç alıcı ile görüşme hâlinde olduklarını belirtmişti.

Sycamore Partners ismindeki özel sermaye şirketiyle uzun görüşmelerin ardından Sycamore istenen bedeli fazla bularak talepleri karşılayamayacağını belirtmiş ve görüşmeler sonuçsuz kalmıştı. Oysa Sycamore, geçtiğimiz günlerde ABD'li kırtasiye ve büro malzemeleri sektörünün devlerinden Staples'ı 6.9 milyar dolara satın almıştı.

Cerberus ile birlikte Abercrombie'yi satın almaya çalışan sektörün bir diğer tanıdık oyuncusu American Eagle de aynı şekilde Abercrombie ile anlaşmaya varamadı.

GİYİM MARKALARI ZOR DURUMDA

Abercrombie cephesinde yaşanan bu gelişme giyim sektöründeki gidişatın da sorgulanmasına neden oluyor. Benzer şekilde pek çok üretici, internet üzerinden gelişen hızlı tüketim moda zincirlerinin artışı, fiyatlardaki artış ve Zara gibi Avrupalı devlerin agresif stratejileriyle zor durumda.

eropostale Inc, Wet Seal, BCBG Max Azria son iki yılda iflas bayrağı çekenler arasında dikkati çekiyor. 1990'lı yıllarda, özellikle müstehcen reklamlarıyla adından daha sık bahsettiren ve yeni jenerasyonun ilgi odağı olmayı başaran Abercrombie, hedef kitlesindeki tüketici sınıfının markalara olan eğilimini azalması ve bağımsız, butik kıyafetlere yönelmesiyle yeniden düşüşe geçmişti.

Abercrombie 2014 yılından bu yana duruma ayak uydurmak için logosunu ürünlerden çıkarsa da beklediği etkiyi yaratamadı.

Mayıs ayında yine zarar açıklayan Abercrombie & Fitch firması için analistler gidişatın süreceğini belirtiyor ve gelecek çeyrekte de zararın artmasını bekliyor. Pazarlama direktörlüğü görevinden CEO koltuğuna geçen Fran Horowitz de attığı çeşitli adımlara rağmen mali göstergeleri somut bir şekilde yukarı çekebilmiş değil.

Horowitz, satışın suya düşmesinin ardından yaptığı açıkmada, 14-18 yaş grubu arasına hitap eden ve büyüme açısından parlak bir trende sahip olan Hollister markasına odaklanacaklarını açıkladı. 2014 yılından itibaren düşen satışlar karşısında performansı artırmak için farklı stratejiler düşünüldüğü de şirketin açıklamaları arasında.