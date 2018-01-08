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Dünya giyim devine 'ırkçılık' tepkisi

İsveç merkezli giyim devi H&M, siyahi bir çocuk mankenin taşıdığı sweatshirt üzerinde"ormanın en havalı maymunu" yazması üzerine ırkçılıkla suçlandı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 19:03
Dünya giyim devine 'ırkçılık' tepkisi

Giyim devi H&M, İngiltere'ye hizmet veren online alışveriş sitesinde siyahi bir çocuk mankenin üzerinde sunduğu sweatshirt üzerindeki mesaj nedeniyle ırkçılıkla suçlanıyor.

Ürünün sayfasında siyahi çocuk manken, üzerinde "Coolest monkey in the jungle" (Ormandaki en havalı maymun) yazılı bir kapüşonlu bir sweatshirt giyerken resmediliyor. İlk olarak New York Times'ın siyahi yazarı Charles M. Blow'un dikkatini çeken görüntü sonrası, ünlü yazar H&M sosyal medya hesabını hedef alarak "aklınızı mı kaçırdınız?" mesajını paylaştı.

Kısa süre içerisinde yüzlerce etkileşim alan tweet sonrası sosyal medya başta olmak üzere pek çok kişi tarafından topa tutulan ve ırkçılık yaptıkları gerekçesiyle ağır eleştirilere maruz kalan İsveç merkezli H&M firması konuyla ilgili New York Daily News'e bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Görüntü tüm H&M sitelerinden kaldırılmış olup incinen herkesten özür dileriz." denildi.

Moda dünyasında çeşitli ülke ve ırklardan mankenlerin daha fazla yer alması amacıyla kurulan Britanya merkezli Models for Diversity platformu ise fotoğrafın pazarlama ekiplerinden nasıl geçtiğinin ve tüm dünyada kullanıldığının sorgulanması gerektiğine dikkat çekiyor.

Ortaya çıkan durum sonrasında H&M siyahi mankenin olduğu fotoğrafı yayından kaldırarak sadece sweatshirt olan bir görsel koydu.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 19:03
  1. Giyim devi H&M
  2. Coolest monkey in the jungle
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