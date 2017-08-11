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Dünya felakete sürükleniyor! 4 füze aynı anda...

Kuzey Kore, Trump’ın ‘ateş ve öfkeyle karşılık verilecek’ tehdidini ‘saçmalık’ diye niteledi, Pasifik Okyanusu’ndaki Amerikan adası Guam’a füze saldırısı planı açıkladı. Buna göre dört füze ateşlendikten 17 dakika 45 saniye sonra Guam açıklarına düşecek.

11 Ağustos 2017 Cuma 08:59
Dünya felakete sürükleniyor! 4 füze aynı anda...

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore yönetimi arasında giderek yükselen ve karşılıklı tehditlere varan atışmada Kuzey Kore, Amerikan güçlerine karşı hazırda tuttukları saldırı planının detaylarını vererek gerilimi sürdürdü.

İŞTE AYRINTILI PLAN

Trump’ın Pyonyang yönetimine karşı “ateş ve gazapla karşılaşırlar” ifadesini kullanmasının ardından önceki gün Pasifik’teki Amerikan adası Guam’ı füzeyle vurabilecekleri mesajı veren Kuzey Kore yönetimi, dün de bu planın ayrıntılarını paylaştı.

Kuzey Kore ordusundan General Kim Rak-Gyom, resmi haber ajansından duyurulan açıklamasında Guam’a yönelik füze saldırısı planının bu ayın ortasında tamamlanacağını ifade etti. General Kim Rak-Gyom’un açıkladığı plana göre Hwasong-12 modeli 4 adet füze aynı anda ateşlenecek ve Japonya üzerinden Guam’a doğru yönlenecek. Füzeler 3 bin 356.7 kilometreyi 17 dakika 45 saniyede uçtuktan sonra Guam’ın 30 ila 40 kilometre açığına düşecek.

KARAR KİM’E KALDI

General Kim, plan tamamlanınca Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un’a sunulacağını da belirtti. Kuzey Koreli general, ABD Başkanı Trump’a yönelik de ağır ifadeler kullandı. General Kim Rak Gyom, Trump’ın açıklamalarının “saçmalıkla yüklü” olduğunu söylerken, “Mantıktan yoksun böylesi bir adamla diyalog mümkün değil. Ona ancak mutlak güç tesir eder” ifadelerini kullandı.

JAPONYA RAHATSIZ

Kuzey Kore’nin planında füzeleri Japonya üzerinden yollayacağının yer alması Tokyo’yu da rahatsız etti. Japonya Savunma Bakanı Itsunori Onodera, parlamentonun alt kanadındaki konuşmasında Kuzey Kore’nin atmayı planladığı füzelerin Japonya’ya tehdit olursa vurulacağını söyledi.

Japan Bakan Onodera, bu durumda Japonya’nın kollektif meşru müdafa hakkını kullanabileceğini ve denizden havaya Aegis destroyer füze savunma sistemini aktif hale getirebileceğini söyledi. Uzmanlar ise Japonya’nın bunu yapabilecek kapasitesi olmadığını ifade ediyor.

GÜNEY KORE’DE DE ALARM

Kuzey Kore’nin düşman komşusu Güney Kore ise eğer Pyongyang, Guam’daki Amerikan üslerini vurmaya kalkarsa ‘katı ve güçlü’ bir cevap alacağını duyurdu. Güney Kore Genelkurmay Sözcüsü Roh Jae-cheon, Amerikan ve Güney Kore ordularının Kuzey Kore’nin herhangi bir provokasyonunu ‘anında cezalandırmaya hazır olduğunu’ ifade etti.

 

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 08:59
  1. ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore
  • dürüstdürüst20 dk önce
    ABD -K.Kore gerginliği kesinlikle CIA tezgahıdır,ABD zaten Guyan üstünü küçültme hatta kapatma planları yapıyor.İkinci 11Eylül ünüz hayırlı olsun.Güzel tezgah doğrusu.!!!???
  • EmirEmir21 dk önce
    Hiç bir halt olmaz iki it birbirine diş gösteriyor.gündemi değiştiriyorlar başka oyunlarını gizlemek için K.Kore gibi küçük ve fakir bir devleti kullanıyorlar.Suriye'nin kuzeyini ele geçirdi K.Koreyle ne işi var.
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