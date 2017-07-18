Dünya Eskrim Şampiyonası yarın başlıyor

Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) tarafından düzenlenen Dünya Eskrim Şampiyonası, yarın Almanya'nın Leipzig kentinde başlayacak.



Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 26 Temmuz'a kadar sürecek şampiyonada milliler, 10 sporcuyla yer alacak.

Şampiyonada epe, flöre ve kılıç kategorilerinde 111 ülkeden 856 sporcu mücadele edecek.

Türkiye organizasyonda erkekler epede 2, flörede 3, kılıçta 1, kadınlar kılıçta 3, flörede 1 sporcuyla madalya arayacak.

Milli takım kafilesiyle Almanya'da bulunan Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, Türk eskrimi adına 2017 yılının ilk yarısının son derece başarılı tamamlandığını belirterek, "Milli sporcularımız hem bireysel hem de takım olarak üst üste elde ettikleri Avrupa ve dünya şampiyonluklarının yanı sıra kazanılan Avrupa üçüncülüğü ile Türk eskriminin başarı ve hedef çıtasını yükseltti. Eskrimde en zorlu şampiyonalardan biri olan Dünya Büyükler Şampiyonası'nda da sporcularımızın ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA