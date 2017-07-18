Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dünya Eskrim Şampiyonası yarın başlıyor

Almanya'da düzenlenen Dünya Eskrim Şampiyonası'na Türkiye epe, flöre ve kılıç branşlarında katılacak.

18 Temmuz 2017 Salı 19:02
Dünya Eskrim Şampiyonası yarın başlıyor

Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) tarafından düzenlenen Dünya Eskrim Şampiyonası, yarın Almanya'nın Leipzig kentinde başlayacak.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 26 Temmuz'a kadar sürecek şampiyonada milliler, 10 sporcuyla yer alacak.

Şampiyonada epe, flöre ve kılıç kategorilerinde 111 ülkeden 856 sporcu mücadele edecek.

Türkiye organizasyonda erkekler epede 2, flörede 3, kılıçta 1, kadınlar kılıçta 3, flörede 1 sporcuyla madalya arayacak.

Milli takım kafilesiyle Almanya'da bulunan Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, Türk eskrimi adına 2017 yılının ilk yarısının son derece başarılı tamamlandığını belirterek, "Milli sporcularımız hem bireysel hem de takım olarak üst üste elde ettikleri Avrupa ve dünya şampiyonluklarının yanı sıra kazanılan Avrupa üçüncülüğü ile Türk eskriminin başarı ve hedef çıtasını yükseltti. Eskrimde en zorlu şampiyonalardan biri olan Dünya Büyükler Şampiyonası'nda da sporcularımızın ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 19:02
  1. Türkiye
  2. Avrupa
  3. Almanya
  4. Ulus
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünyayı sarsacak transfer: 222 milyon euro
    1. Dünyayı sarsacak transfer: 222 milyon..
    2. Rusya korkusu bunu yaptırdı!
    3. Mercedes 3 milyon aracını geri çağırdı
    4. Nusaybin'de patlayıcı ve mühimmat ele..
    5. AK Parti MYK toplantısı sona erdi
    6. AB Bakanı Çelik: Katılım müzakereleri..
    7. Otomobille ambulansa çarpan alkolü..
    8. Yangın tatbikatına rüzgar engeli
    9. Çorum’da yetiştiricilere 100 adet..
    10. Irak'tan Rusya'ya çağrı: Bize destek..
    11. Askerliğini yaparken yatağa mahkum oldu
    12. 'Seni görevinin başında değil,..
    13. Hakkari'de bir PKK'lı terörist etkisiz..
    14. Başkan albayrak yağmurdan olumsuz..
    15. "Sagna’nın imzalamasını istiyorum"
    16. Van Büyükşehir Belediyespor’a orta..
    17. Bursa’da yolcu otobüsleri çarpıştı: 4..
    18. “Balıkesir sporda adını dünyaya..
    19. Onların kalbi daha hassas... Kırmayın!
    20. Yeşil listedeki PKK'lı imha edildi!
    Kamyonun kapakları açılınca ortaya çıktı… Şoka uğratan fotoğraf!
    Kamyonun kapakları açılınca ortaya çıktı… Şoka uğratan fotoğraf!
    Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
    Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
    BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'
    BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!