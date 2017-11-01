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Dünya devlerini peşine taktı

Galatasaray maçındaki başarılı performansını bir de golle süsleyerek Trabzonspor'un galibiyetinde önemli rol oynayan Yusuf Yazıcı, devleri peşine taktı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 10:08
Dünya devlerini peşine taktı

Genç yıldız adayı, oynadığı futbolla herkesi büyülerken, Avrupa transfer piyasasında da listeye girdi. Daha önce Bayern Münih, Atletico Madrid, Monaco, Milan, Arsenal ve Sevilla, Trabzon yönetimine teklifte bulunmuş, rakam 13 milyon Avro'ya kadar çıkmıştı.

Avrupa'nın dev kulüpleri, genç yıldız için tekrar düğmeye basarken, çıkışını sürdüren Yusuf Yazıcı fiyatını kısa sürede ikiye katladı. Trabzonspor yönetimi ise 20 yaşındaki yıldızı 20 milyon Avro'dan aşağıya satmak istemiyor.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 10:08
  1. Bayern Münih
  2. Atletico Madrid
  3. Monaco
  4. Milan
  5. Arsenal
  6. Sevilla
  7. Trabzon
  8. Yusuf Yazıcı

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