Dünya devine gitti, ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı!

Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir'in genç ismi Cengiz Ünder, Roma'ya transferi öncesinde başkan Göksel Gümüşdağ ile birlikte basının karşısında çıktı.



"MANCHESTER CITY, ALMAN TAKIMINA VERECEKTİ"



Göksel Gümüşdağ, basın toplantısında "Seyircisi yok denen takımımızın şu an 4.500 kombine sattığını söyleyeyim. Cengiz Ünder'i 600 bin euro karşılığında Altınordu'dan almış bulunmaktaydık. Bir Türk oyuncunun yerli oyuncu satışında artık rekor Başakşehir'indir. Cengiz'in satış bedeli 15 milyon eurodur. 15 milyon euronun yanında Cengiz'in satışından net %20 kadar kasamıza girecek. İnanıyorum Cengiz kardeşimiz bundan sonra da önemli transfere imza atacaktır. Cengiz, Abdullah Avcı'nın 1 yıldır takip ettiği bir oyuncuydu ve onun onayıyla aldık. Cengiz'in en çok teşekkür etmesi gereken kişi Abdullah Avcı'dır. Manchester City ile de görüşmeler devam etti. City eğer alsaydı, bir Alman kulübüne kiralık verecekti. Roma direkt oynatacağını söylediği için Roma'ya gitti" dedi.



"ROMA KADRODA DÜŞÜNDÜĞÜ İÇİN SEÇTİM"



Genç futbolcu Cengiz Ünder, "Şu zamana kadar üstümde emeği herkese çok teşekkür ederim. Öncelikle Abdullah Hoca ve Fatih Terim'e teşekkür ettim. 1 sene önce buraya gelmiştim ve şimdi bir sene sonra Roma'ya gidiyorum. Altıordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'a da çok teşekkür ediyorum. Buralara gelmemde onların da büyük emeği var. Roma'nın sportif direktörü Monchi'nin genç oyunculara verdiği desteği biliyorum. Roma daha çok hücum odaklı futbol oynuyor. City alıp kiralıyor, Roma direkt takıma oyuncu istediği için bu kararı vermem kolay oldu. Şu anda El Shaarawy ve Perotti var. Onlarla rekabete gireceğim. Her şey çok hızlı gelişti. Ben kendime her zaman güveniyorum. Orada da formayı alacağım ve ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim. Burada nasıl çalıştıysam orada da öyle çalışacağım. Buraya ilk geldiğimde ilk 11'de oynayacağımı beklemiyordum ama Abdullah hoca bana şans verdi. Altınordu'ya 10 yaşında geldim. Altınordu sadece saha içinde değil saha dışında da çok şey öğretiyor. Türkiye'de en iyi futbol altyapısı. Dünyanın sayılı kulüplerinden birine gidiyorum. İtalya'nın en büyük 3 kulübünden bir tanesi. Şimdi oraya gidiyorum. Umarım oradan sonra da daha büyük kulüplere imza atarım." diye konuştu.



"CUMHURBAŞKANI ARAYINCA ÇOK ŞAŞIRDIM"



"David Silva'yı çok beğenirdim. Hep onun videolarını izlerdim. İdolüm David Silva" diyen Cengiz Ünder, "Bu arada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kısa bir süre önce beni aradı ve ülke olarak arkamda olduklarını söyledi. Bu telefonu alınca, çok şaşırdım ve çok mutlu oldum. Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ederim" diyerek sözlerini noktaladı.



DOĞUM GÜNÜNDE ROMA'YA TRANSFER OLDU



Bu arada 20. yaş gününde Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder'e, kulübü Başakşehir tarafından veda toplantısında pasta kesildi. Ayrıca başkan Göksel Gümüşdağ, Cengiz'e hatıra olarak nazarlık takarken, genç futbolcunun ailesi de basın toplantısının sonunda gazetecilere poz verdi.