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Dünya devine Donald Trump darbesi

ABD Başkanı Donald Trump`ın Amazon’un vergisini ödeyen parakendecilere büyük zarar verdiğini savunduğu tweet, şirkete 6 milyar dolar değer kaybettirdi.

17 Ağustos 2017 Perşembe 17:36
Dünya devine Donald Trump darbesi

ABD Başkanı Donald Trump, Amazon’un vergisini ödeyen parakendecilere büyük zarar verdiğini savundu. Trump, attığı tweet'te "Amazon, vergisini ödeyen perakendecilere büyük zarar veriyor. ABD çapında kasabalar, şehirler ve eyaletler zarar görüyor ve bir sürü insan işinden oluyor." ifadelerine yer verdi. Daha sonra bu mesaj Amazon hisselerinin aniden sert bir düşüşe geçmesine neden oldu ve şirketin piyasa değeri birkaç dakika içinde yaklaşık 6 milyar dolargeriledi.

Bu hareket, 460 milyar doların üzerinde değere sahip Amazon için hayati tehlike oluşturmuyor. Ancak Trump'ın Amazon'u hedeflemeye istekli olabileceği endişesinin altı çiziliyor. 

Trump’ın seçim kampanyası hakkında saldırgan haberler yapan Washington Post’u firmanın CEO’su Jeff Bezos’un satın almasıyla Amazon, 2015 yılı sonlarından itibaren Trump’ın öfkesini çekmeye başlamıştı.

Trump, Bezos’un Post’u satın almasının nedeninin, Amazon’un vergi oranlarını düşürmeye yönelik olduğunu iddia ediyordu. Ancak Post ve Amazon, tamamen iki ayrı şirket olduğundan işe yaramadı.

Bu sadece başlangıçtı. O günden bu yana, Trump, Amazon’u hedef alan üç tweet daha attı. Bu tweetlerin birinde başkan Amazon’u internet vergisi ile tehdit ediyordu.

WASHINGTON POST'UN MANŞETİ

Washington Post’un Salı günü ‘Memleket Sadece Ağlayabilir’ şeklinde bir başlık atarak Trump’ı Charlottesville olaylarına karşı tepki göstermeye çağırması, Trump’ı Çarşamba günkü son tweeti göndermeye teşvik eden şey gibi görünüyor.  

Post’un manşetinde “Charlottesville’deki o araba sadece çarptığı 20 kişinin ölümüne ya da yaralanmasına neden olmadı.  Aynı zamanda ulusumuza zarar verdi. Bay Trump sadece ülkenin toparlanmasına yardımcı olmaktan aciz kalmadı; aynı zamanda yarayı daha da büyüttü ve derinleştirdi” diye yazmıştı.

Milliyet

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 17:36
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