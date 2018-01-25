Dünya devinden Türkiye açıklaması: Radarda olmalı

Türkiye’de Temsa İş Makinaları tarafından temsil edilen forklift ve depo ekipmanları markası Crown’un Avrupa Başkan Yardımcısı Ken Dufford, gelecekte Türkiye’de üretim düşünebileceklerini belirterek, “Türkiye, hem üretim hem dağıtım açısından çok ilgi çekici bir piyasa ve her şirketin radarında olması gereken bir ülke.” dedi.

Temsa İş Makinaları ve Crown arasındaki iş birliği kapsamında Crown’un Münih’te bulunan Avrupa merkezi ve üretim tesislerine bir basın gezisi düzenlendi.

Crown Avrupa Başkan Yardımcısı Dufford, burada yaptığı konuşmada, 1945 yılında kurulan şirketin, 5 bölgesel merkezinin bulunduğunu, yıllık cirosunun ise 3 milyar dolara yaklaştığını ifade etti.

Ken Dufford, global çapta 11 lokasyonda 19 üretim tesisi ve 84 ülkede 500’ün üzerinde perakende satış noktası olan Crown’un forklift üretiminde dünyada 4. sırada yer aldığı bilgisini vererek, “Crown için yerel bazda iyi bir temsile sahip olmak çok önemli. Bunu Türkiye’de Temsa İş Makinaları ile yakaladığımızı düşünüyoruz. Temsa İş Makinaları ile kurduğumuz güçlü ortaklık bize önemli fırsatlar sunuyor.” diye konuştu.

"Temsa İş Makinaları ile ortaklıktan inanılmaz memnun kaldık"

Crown ve Temsa İş Makinaları’nın ortak değerlere sahip olduğunu anlatan Dufford, şöyle devam etti:

“Crown olarak Temsa İş Makinları’nda gördüklerimizden etkilendik. Çok geniş bir bayi ağı var. Müşteri odaklılığı ve yakınlığı bizim aradıklarımızla çok uyumlu. Biz uzun vadeli bir büyüme düşünüyoruz. Burada da çok iyi bir örtüşme var. Türkiye, forklift ve depo ekipmanlarında Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’nın en hızlı büyüyen pazarlarından biri. Türkiye’de yıllık yaklaşık 8 bin ünitelik yüksek bir pazar potansiyeli var. Dolayısıyla Türkiye bizim için çok önemli bir pazar. Geleceğinin de çok parlak olduğunu görüyoruz. Bu ülkede Temsa İş Makinaları gibi bir pazar lideri bulmak bizim için önemliydi. Crown, bir yıldan beri süren bu ortaklıktan inanılmaz memnun kaldı.”

Ken Dufford, Crown’un Türkiye’de üretim planı olup olmadığına yönelik soru üzerine, “Bu bir olasılık. Gelecekte olabilir. Şu anda böyle bir planımız yok ama Türkiye hem üretim hem dağıtım açısından çok ilgi çekici bir piyasa ve her şirketin radarında olması gereken bir ülke.” yanıtını verdi.

“Forklift ve depo ekipmanları pazarı elektriklide büyüyor”

Temsa İş Makinaları Genel Müdürü Eşref Zeka ise Crown ile iş birliklerinin geçen yıl başladığını belirterek, “Crown ile birlikte yapmak istediğimiz çok şey var ama ana amacımız forklift ya da depo ekipmanı satmak değil. Bizim için öncelik, iş ortaklarımıza değer katmak, onların karlılıklarını artırmak.” diye konuştu.

Crown ile ortaklık yapma nedenlerine değinen Zeka, şunları kaydetti:

“Biz 35 yıldır Komatsu forklift ile dizelde pazar lideriyiz. Ama Türkiye’de pazar gerek depo ekipmanları gerekse forkliftte elektrikli segmentte büyüyor. Crown bu anlamda bizim için çok değerli bir partner. Önümüzdeki hedefe koşabilmemiz için ihtiyaç duyduğumuz teknoloji ve ürün gamına sahip. Ayrıca güvenlik, inovasyon, teknoloji ve verimlilik Crown ile ortak değerlerimizi oluşturuyor. Dolayısıyla hem pazardaki trend hem de ortak değerler bizi bir araya getirdi.”

Zeka, Crown ile Türkiye’de çift haneli pazar payına ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayarak, güçlü ürün gamı ve yaygın bayi teşkilatının yanı sıra uzmanlık, danışmanlık, satış öncesi yönlendirme, depo kurulumu, satış sonrası ve yazılım alanlarında rakiplerinden ayrışacaklarını söyledi.

“Temsa İş Makinaları, Crown ile büyümeyi hedefliyor”

Eşref Zeka, Crown'daki satış hedeflerine ilişkin soru üzerine, “Önceliğimiz adet değil, müşterilerimize çözüm sunmak ve değer katmak. Eğer bunu sağlayabilirsek zaten satış hacmi artacaktır. 8 binlik pazarda yüzde 10’lar seviyesine ulaşıp binli adetlere doğru gidiyor olacağız.” cevabını verdi.

Crown’un Türkiye’de üretim planı olup olmadığına yönelik soruyu ise Zeka, “İlk önce amacımız Crown markasını Türkiye’de güçlendirmek ve belli bir adede ulaşmak. Sonrasında sadece Türkiye değil çevre coğrafya için de üretim gündeme alınabilir.” şeklinde yanıtladı.

Zeka, 2018 yılında yeni bir marka ile iş birliği planlarının olmadığını belirterek, “Geçen yıl Volvo Trucks ve Crown ile iş birliğine başladık. Önümüzdeki dönemde önceliğimiz bu iki markanın, Komatsu gibi sektörde güçlü bir pozisyona getirilmesi olacak. Bu iki markanın Temsa İş Makinaları’na büyüme açısından ciddi katkıları olacaktır. Orta vadede Volvo Trucks ve Crown’un katkısı ile beraber Temsa İş Makinaları cirosunu 2 katına çıkarabilir. Ana iş kollarımızdaki pazarların yüzde 5’ler seviyesinde büyüyeceği varsayımıyla 2018 bütçesini hazırladık. ” değerlendirmesinde bulundu.

“Crown ile büyüyen trendi yakaladık”

Temsa İş Makineleri Endüstriyel Ürünler Satış Grup Müdürü Bülent Beleda ise Türkiye’de forklift pazarının 2017’de 3 bin 573 akülü, 2 bin 541 dizel olmak üzere 6 bin 114 seviyesinde gerçekleştiği bilgisini vererek, istikrarlı bir şekilde akülü pazarının büyüdüğünü, dizel pazarının da küçüldüğünü ve bu trendin devam etmesini düşündüklerini söyledi.

Beleda, depo ekipmanları satışlarının da büyüdüğünü ve geçen yıl 4 bin 917 olduğunu aktardı.

Daralan dizel forklift pazarında lider olduklarını vurgulayan Beleda, şu değerlendirmede bulundu:

“Hem depo ekipmanları hem de akülü forklift pazarında büyüyen trendi yakalayarak Crown ile iş birliğine başladık. Sadece makine satmayacağız, danışmanlık da yapacağız. Deponun gerçek ihtiyacını analiz edip, bunu en verimli şekilde karşılamaya çalışacağız. Bütün bayilerimizi, satış ekiplerimizi zemin kaplamadan raf sistemlerine ve yazılıma kadar depo danışmanlığı yapacak seviyeye getireceğiz. Büyüme stratejimiz güçlü bayi ağı yapılanması, satış ve satış sonrası hizmetler, kilit müşteri stratejisi ve kiralama hizmetleri olacak. Türkiye’de kiralama pazarı da çok hızlı büyüyor. Özellikle kilit kurumsal müşterilerimiz satın almak yerine kiralama opsiyonunu değerlendiriyor. Türkiye’de yüzde 35 civarında bir kiralama pazarı olduğunu tahmin ediyoruz. Avrupa’da bu oran yüzde 50’leri aşmış durumda. Türkiye’deki kiralama pazarının da kısa zaman içinde buraya varacağını düşünüyoruz.”

Bülent Beleda, Crown’da güçlü ve geniş bir ürün gamı olduğuna işaret ederek, “Teknoloji ve inovasyon alanında çok güzel ürünlerimiz var. Örneğin sipariş toplayıcı makineyi bir eldivenle hareket ettirerek yüzde 15-20 civarında verim artışı sağlamak mümkün. Sadece Crown değil rakip marka ürünlerinde de kullanılabilen InfoLink teknolojisi ise detaylı analiz yapmaya imkan veren bilgiler sağlayarak operatör ve makine verimliliğini artırıyor. Dolayısıyla doğru ürün, doğru strateji ve ezber bozan yeni iş stilimizle birlikte çift haneli rakamlardaki büyümeyi yakalayacağımıza inanıyoruz.” diye konuştu.