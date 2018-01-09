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Dünya devinden Türkiye açıklaması!

Uber şoförlerinin yaptığı protestosu sonrası Türkiye lisansının iptal edildiği iddiasına Uber Türkiye’den açıklama geldi.

09 Ocak 2018 Salı 16:57
Dünya devinden Türkiye açıklaması!

Dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye'de de faaliyet gösteren seyahat uygulaması UBER sürücüleri, ruhsatlarının iptal edilerek araçlarının bağlandığı iddiasıyla protesto için Yenikapı'da bir araya gelmişti.

Uber sürücülerinin kesilen cezaları protesto etmesinin ardından 'Uber'in Türkiye lisansının iptal edildiği' iddia edilmişti. Uber Türkiye'den yapılan açıklamada ise hizmetlerin çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Uber tarafından kamuoyuna yapılan açıklama şöyle;

"Söz konusu uygulama, Uber'in Türkiye'deki faaliyetini etkilememekte olup uberXL ve taksi ürünlerimiz aynı şekilde çalışmaya devam etmektedir. Uber olarak, Türkiye'ye sonuna kadar bağlıyız. Ek gelir kazanmak için Uber platformunu kullanan 5.000'den fazla sürücü iş ortağımızı bu süreçte desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye'ye ekonomik katma değer ve teknolojik inovasyon sağlayabilmek için bakanlık ve belediyeler ile iş birliği içerisinde çalışıyoruz."

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 16:57
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