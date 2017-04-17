Dünya devinden referandum sonucu hazımsızlığı

Commerzbank'ın kıdemli gelişen piyasalar ekonomisti Tatha Ghose, bilgilendirme notunda, referandumun sonuçlanmasının ardından, Commerzbank'ın TL'de kısa süreli bir ralli beklediğini, bu rallinin kısa vadede Dolar/TL 'yi 3.60 seviyesinin altına düşürebileceğini ve CDS (tahvillerin temerrüte karşı sigorta maliyeti) farklarının 215 baz puana düşmesini sağlayabileceğini kaydetti.
İLK GÜNDEN HAREKETE GEÇTİLER
Referandum sonuçları açıklanır açıklanmaz harekete geçen banka yatırımcılar üzerinde olumuz hava oluşturacak açıklamalar yapacak Dolar/TL 'nim önümüzdeki aylarda 3.75 seviyesini görebileceğini kaydetti.