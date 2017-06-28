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Dünya devinden flaş Türkiye kararı!

Türkiye'de 5 yıldır faaliyet gösteren Saxo Capital Menkul Değerler, faaliyet izinlerinin iptali için SPK'ya başvuracak.

28 Haziran 2017 Çarşamba 20:07
Dünya devinden flaş Türkiye kararı!

Danimarka kökenli, dünyanın önde gelen çoklu varlık, trading ve yatırım uzmanı Saxo Bank, Türkiye iştiraki olan Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş.’nin faaliyetlerine son verme kararı aldığını açıkladı.

Saxo Bank Global Satışlar Başkanı Matteo Cassina konuya ilişkin şunları söyledi:

“Bölgedeki çok güçlü mevcut ortaklarımıza daha iyi odaklanmak için İstanbul ofisimizi kapatmaya karar verdik. İstanbul'da bir ofis açmak bölgenin en prestijli yerel finans kuruluşlarından bazıları aracılığı ile ürünlerimizin yaygın dağıtımını sağlamakta etkili oldu. Ofisin kapanması genel giderleri azaltmamıza ve küresel iş akışını sadeleştirmemize, aynı zamanda stratejik ortaklıklar aracılığı ile doğrudan perakende işi yaptığımız ve yapmayı hedeflediğimiz ülkeler için amaçlarımızı yeniden belirlememize olanak verecek.”

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 20:07
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