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Dünya devi Yusuf için kesenin ağzını açtı

Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı için Monaco kulübü temaslarını hızlandırdı.

03 Kasım 2017 Cuma 12:17
Dünya devi Yusuf için kesenin ağzını açtı

Fransız ekibi sezon başından beri takip ettiği 20 yaşındaki 10 numaranın performansının artması üzerine yeniden bordo-mavililerle temasa geçti.

Daha önce menajerler aracılığı ile Karadeniz ekibine 14 milyon euro öneren Monaco, fiyatı 16 milyon euro'ya çıkarabileceğini iletti.Trabzonspor yönetimi bu fiyata olumlu baksa da özellikle Borussia Dortmund, Arsenal, Manchester United gibi kulüplerin Yusuf'u yakından takip etmesi ve ciddi teklif hazırlığında olması nedeniyle fiyatın daha da artması bekleniyor.  Başkan Muharrem Usta konu ile ilgili, "Yusuf, Avrupa'nın her takımında oynayabilir. Bu teklifleri değerlendirmeyi düşünüyoruz" dedi.

ARSENAL DA BIRAKMIYOR!

Öte yandan son olarak Premier Lig devlerinden Arsenal, Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı için 13,5 milyon Euro teklif yapmıştı. Kısa süre önce Bordo-Mavililer’e 13.5 milyon Euro’luk teklifte bulunan İngiliz devi, Trabzon’un 20 milyon Euro istemesi üzerine teklifini yükseltmişti.  Yusuf’u kaçırmak istemeyen Arsenal’in 15 milyon Euro’yu gözden çıkardığı ifade edilmişti.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 12:17
  1. rsenal
  2. Trabzonspor
  3. Yusuf Yazıcı
  4. Monaco
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