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Dünya devi Türkiye piyasasına giriyor!

Dünyanın en büyük e-ticaret sitesi Amazon`un Türkiye pazarına gireceği iddia edildi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 10:11
Dünya devi Türkiye piyasasına giriyor!

ABD merkezli online perakende devi Amazon Türkiye pazarına girmek için görüşmelerde bulunuyor.

Dünya Executive’de yer alan habere göre amazon Ankara’da hükümet yetkilileriyle temas halinde. Şirketin sıfırdan bir yatırım yapabileceği gibi var olan bir şirketi de alabileceği ifade ediliyor.

Amazon’un hali hazırda özel sektör yetkilileri ile temas halinde olduğu söyleniyor.

2016 yılında e-ticaretin Türkiye ticareti içindeki payı yüzde 3.5, E-ticaret hacmi ise 17.5 milyar TL idi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 10:11
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