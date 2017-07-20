Dünya devi QNET, Türkiye'de üretip 30 ülkeye ihraç edecek…

150’den fazla ülkede faaliyet gösteren 10 milyona yakın bağımsız temsilcisi bulunan Asya kökenli QNET, Türkiye’de yatırımlarını arttırma kararı aldı. 2010 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteren QNET, gıda takviyeleri ve renkli kozmetik üretimini burada gerçekleştiriyordu. Marka; şimdi yeni yatırım arefesinde…

QNET’in yeni stratejisini ve doğrudan satış sektörünü değerlendiren QNET Orta Asya ve Rusya Bölge Müdürü Cem Geyik, “QNET olarak dünyada her yıl ortalama %14-18 oranlarda büyüyoruz. Bu büyümede Türkiye stratejik bir öneme sahip. Türkiye’de bağımsız temsilci sayımızı her geçen yıl hızla arttırıyoruz. Sektör de büyük potansiyel barındırıyor. QNET, tüm bu olumlu gelişmeler çerçevesinde Türkiye’de üretim yatırımı kararını da genişletti. Kişisel bakım kategorisinde ürün portföyümüzü arttıracağız. Renkli kozmetik ve saç bakım ürünlerini Türkiye’de ürettirip; 30 ülkeye ihraç etmeyi planlıyoruz” dedi.

QNET’in 2017 yılı büyüme hedefini yüzde 30 olarak belirten Cem Geyik; “Türkiye’de doğrudan satış sektörünün cirosu 755 milyon dolara ulaştı. Sektör dünyada yüzde 2-5 büyüme gösterirken Türkiye yüzde 10’luk bir büyüme var. Özellikle genç ve dinamik bir nüfusa sahip olmamız, Orta Doğu ülkelerinden göç almamız sektörün büyümesini olumlu etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Bu nedenle QNET Türkiye olarak 2018 yılında da yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Y Kuşağı etkisi…

Doğrudan satış sektörüne en çok 18-35 yaş arasında bulunan Y kuşağının ilgi gösterdiğine de değinen Cem Geyik, sabah dokuz akşam altı saat aralığında çalışmak istemeyen Y kuşağı çalışma saatlerini kendisinin belirleyebildiği doğrudan satış sektörüne büyük ilgi gösteriyor. Esnek çalışma koşullarının sektörün gençler tarafından benimsenmesini sağladığını ifade etti.

Doğaya ve çevreye saygılı ürünler!

“Yaşanacak bir hayat” konseptiyle insanların yaşamına dokunan QNET, tüketicilere sunduğu ürünlerinde çevreye ve yaşadığımız dünyaya saygısını ön planda tutuyor. ‘Couleurs by QNET’ isimli makyaj koleksiyonundaki ürünleri ile diğer tüm cilt ve kişisel bakım ürünlerini hayvanlar üzerinde test etmiyor, doğaya ve çevreye saygılı içerikler ve ürünler geliştiriyor. QNET’in 2018 yılında tüketicilere sunacağı şampuan, saç kremi ve duş jelindeyse paraben, SLS, ALS ve SLES gibi zararlı içerikler bulunmayacak.

Doğrudan satış sektörünün global cirosu 182.5 milyar dolar…

Dünya Doğrudan Satış Federasyonu'nun 1 Haziran 2016’da açıkladığı verilere göre, doğrudan satış sektörünün global cirosu 182,5 milyar dolara ulaştı. Bu rakam Türkiye'de 755 milyon dolar ciro olarak açıklandı. Dünyada yüzde 2-5 ‘lik bir büyüme söz konusuyken Türkiye’de yüzde 10’luk bir büyüme görüldü. Sektörün global cirosunun yüzde 46'sı Pasifik Asya, yüzde 33'ü Amerika, yüzde 20'si Avrupa, yüzde 1'ini Orta Doğu ve Afrika oluşturuyor.

Dünya Doğrudan Satış Federasyonu verilerine göre; Avrupa’da kadın istihdam oranı yüzde 70, doğrudan satışta bu oran yüzde 80. Türkiye'de ise kadın istihdam oranı yüzde 30'a yakın iken doğrudan satışta bu rakam yüzde 80 olarak belirtildi.