Dünya devi kulübe doping şoku!

Premier Lig'in şampiyonluk adaylarından Manchester City'de doping şoku yaşanıyor...

Dünya devi kulübe doping şoku!
Eklenme: 12 Ocak 2017, 09:55
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İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Manchester City'i anti-doping kurallarına uymadığından disiplin kurulana sevketti. FA, Ciyli bazı futbolcuların teste bilerek katılmadığı gerekçesiyle Manchester City'den savunma istedi.

Doping kontrolünden geçemeyen Manchester City'nin 19 Ocak Perşembe gününe kadar bir savunma vermesi istendi. Cevap için yaklaşık 1 haftası bulunan Manchester City, eğer suçlu bulunursa ciddi cezalar ile karşı karşıya kalacak.

Manchester City, 20 haftası geride kalan Premier Lig'de topladığı 42 puanla lider Chelsea'nin 7 puan gerisinde, 4. sırada yer alıyor.

 
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