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Dünya devi IKEA'nın kurucusu hayatını kaybetti

IKEA'nın kurucusu Ingvar Kamprad 91 yaşında hayatını kaybetti.

28 Ocak 2018 Pazar 14:41
Dünya devi IKEA'nın kurucusu hayatını kaybetti

Bloomberg Indeksi'ne göre 41 milyar dolarlık serveti olan Ingvar Kamprad, ikinci el kıyafet giymesi veya saçlarını fiyatların ucuz olduğu ülkelerde kestirmesi gibi bir milyarder için garip denebilecek alışkanlıklarıyla dikkat çekiyordu.

Temeli 1940'lı yıllarda atılan IKEA'nın bugün ki konsepti 1960'lı yılların ortasında oluşmaya başladı. Türkiye'deki ilk mağazasını 2005 yılında Ümraniye'de açan IKEA'nın, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana'da toplam 7 mağazası bulunuyor.

 
Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 14:41
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