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Dünya devi daha fazla dayanamadı, kapattı

Akıllı telefonların artan gücüne dayanamayan Nikon, Çin'deki dijital kamera fabrikasını kapattı.

31 Ekim 2017 Salı 13:53
Dünya devi daha fazla dayanamadı, kapattı

Optik ekipmanlar ve görüntüleme cihazları alanında uzmanlaşmış Japonya merkezli dünya teknoloji devi Nikon akıllı telefonların artan gücüne daha fazla dayanamayarak Çin’deki dijital kamera fabrikasını kapattığını duyurdu.

Çin’in Jiangsu eyaletindeki Wuxi şehrinde 2002 yılından bu yana faaliyette bulunan fabrikada dijital kameraların ve DSLR lenslerin üretimi yapılıyordu. Fabrikada geçen ay itibarıyla 2 bin 285 kişi çalışıyordu.

Nikon tarafından yapılan açıklamada kararın akıllı telefonların kamera işlerine zarar vermesi nedeniyle alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Son yıllarda artan akıllı telefon kullanımı taşınabilir dijital kamera pazarının hızla daralmasına neden oldu. Bu da operasyonlarımızı hızla düşürürken ticaretimizi de daha zorlu hale getirdi.”

Nikon’un dijital kameralar için böylece sadece Japonya ve Tayland’da fabrikaları kaldı.

Bir zamanlar dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi olan Nokia da akıllı telefonların ortaya çıkması sonrasında değişime ayak uyduramamış ve bu birimini Microsoft'a satarak pazardan çıkmıştı.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 13:53
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