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Dünya devi Cengiz Ünder'e talip oldu!

Cengiz Ünder'in transferi için Chelsea resmen devreye girdi. Başakşehir, yıldız oyuncunun bonservisini 12 milyon euro olarak belirledi.

24 Haziran 2017 Cumartesi 16:35
Dünya devi Cengiz Ünder'e talip oldu!

Türkiye'nin Avrupa'ya ihraç etmeye en yakın ismi olarak gösterilen Cengiz Ünder'e Tottenham, Lille ve Freiburg'un ardından Chelsea'nin de resmen talip olduğu ortaya çıktı.

Tottenham, Lille ve Freiburg'un Başakşehir ile temaslara başlayıp teklifini sunmasının ardından Chelsea'nin de Cengiz Ünder için Başakşehir ile görüşmelere başladığı ve 7.5 milyon euroluk bonservis bedelini masanın üzerine koyduğu öğrenildi. 

Cengiz Ünder için 12 milyon euroluk bonservis bedeli talep eden Başakşehir, bonservis bedelinin karşılanmaması durumunda milli futbolcu ile yola devam edecek. Chelsea'nin yanı sıra Freiburg'un da ciddi şekilde ilgilendiği Cengiz için teklifin maksimum 8 milyon euroya kadar çıkabileceği ifade edilirken; transfer kararını son olarak başkan Göksel Gümüşdağ'ın verecek.

Kariyerine İngiltere Premier Lig'de devam etmek isteyen Cengiz Ünder ise transfer kararını başkan Göksel Gümüşdağ'a bırakmış durumda. Başakşehir ile 2021'e kadar sözleşmesi devame den milli futbolcu, başka bir takıma transfer yaparsa; oyuncunun yetiştiği Altınordu Kulübü de transferden %30 pay alacak.

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 16:35
  1. Chelsea
  2. Cengiz Ünder
  3. Avrupa
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