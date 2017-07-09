‘Dünya daha büyük olsaydı uzaya çıkamazdık’

İnsanoğlunun en büyük başarıları arasında uzaya çıkmak ve uzay hakkında araştırmalar yapmak bulunuyor. 20. yüzyıl ile birlikte teknoloji alanındaki önemli gelişmeler, insanların uzaya çıkmasına ve inceleme yapmasına olanak sağladı. Birçok kişiye göre insanlık için dev sıçrayışı Armstrong’un Ay’a adım atması olarak görüyor. Fakat ünlü kimya mühendisi ve NASA astronotu Donald Pettit’e göre durum farklı.

Space.com’da yer alan habere göre Pettit, roket ile Dünya yörüngesine çıkabilmenin bile çok büyük başarı olduğunu savunuyor. 400 kilometrelik bir mesafe olan bu çıkışı gerçekleştirebilmek aslında çok zor. Öyle ki, yörüngeye çıkabilmek, Dünya’dan Mars’a olan yolculuğun yarı enerjisini gerektiriyor. Dünya’nın yerçekimi o kadar kuvvetli ki, roketlerin uzaya ulaşmasını oldukça güçleştiriyor.

Günümüzde roketler uzaya giderken, enerjinin yüzde 80-90’lık kısmını yerçekimine karşı koymak için harcıyor. Pettit’e göre bu durum, astronotların yeteri kadar yiyecek, bilgisayar ekipmanı ve bilimsel deneylerde kullanılacak malzeme alamamasını sağlıyor.

Fakat tüm bu dezavantajlara rağmen Pettit insanları şanslı olarak görüyor. Zira yaptığı hesaplara göre Dünya’nın yarıçapı, şuan olduğundan yüzde 50 daha büyük olsaydı, roketlerin uzaya çıkabilmesi de mümkün olmayacaktı. Araştırmayı yaparken Tsiolkovsky deneyini kullanan ünlü astronot, bu sonuca vardığını şu şekilde açıklıyor: