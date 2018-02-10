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Dünya bu olayı konuşuyor… O bölgeye düştü

İsrail’in Suriye’ye düzenlediği saldırıda kullandığı füzelerin kalıntıları Lübnan’a düştü

10 Şubat 2018 Cumartesi 21:16
Dünya bu olayı konuşuyor… O bölgeye düştü

İsrail'in bu  sabah düzenlediği ve Esed rejiminin karşılık vermesiyle bir savaş uçağını  kaybettiği açıklanan saldırıda kullanılan roketlerin kuyruk kısmına ait  kalıntılar Lübnan topraklarına düştü.

Roket kalıntılarından bir kısmı Lübnan'ın doğusunda bulunan Bekaa  Vadisi'ndeki Ser Ayn kasabası kırsalına, şarapnel parçaları ise Ali En-Nehri  kasabasına düştü. Kalıntılar, herhangi bir can kaybına ya da yaralanmaya neden  olmadı.

Bölgede güvenlik önlemleri arttırılarak, roketlere ait kalıntılar da  incelenmek üzere yetkililer tarafından taşındı.

İsrail, bu sabah erken saatlerde hava sahasını ihlal ettiğini ileri  sürdüğü İran'a ait askeri insansız hava aracını vurduğunu açıklamıştı.

Suriye rejimi de hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait bir savaş  uçağını düşürdüğünü ilan etmiş, İsrail de gelişmeyi doğrulamıştı. Savaş  uçağındaki 2 pilotun İsrail'in kuzeyine düştüğü, birinin durumunun ağır olduğu  İsrail makamlarınca bildirilmişti.

İsrail ordusu, aralarında Esed rejimine ait üç hava savunma sistemi  ile İran'a ait dört askeri üssün de yer aldığı Suriye topraklarında 12 hedefi  hava saldırısıyla vurduğunu açıklamıştı.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 21:16
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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