Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dünya bu kızı konuşuyor! Gittiği her yerde terör saldırısı oluyor

Avustralyalı Julia Monaco isimli 26 yaşındaki genç kız, 1 yıl içinde farklı şehirlerde 3 saldırı şoku yaşadı.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 09:36
Dünya bu kızı konuşuyor! Gittiği her yerde terör saldırısı oluyor

Julia Monaco, dün Barcelona'da La Rambla Caddesi'nde terör saldırısının yaşandığı sırada bir arkadaşıyla beraber yakındaki bir alışveriş merkezindeydi.
Haziran ayında Londra'daki turistik Borough Market ve London Bridge bölgelerinde düzenlenen bıçaklı saldırılar sırasında arkadaşlarıyla birlikte bölgedeydi ve o gece bir süre metroda mahsur kalmıştı.

Birkaç gün sonra ise Paris'e geçmiş, Notre Dame Katedrali'ni gezdiği sırada, binanın hemen dışında düzenlenen saldırıda bir polis bıçaklanmıştı. Julia Monaco arka arkaya düzenlenen saldırılara rağmen, tatilini sürdüreceğini söyledi.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 09:36
  1. Julia Monaco
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polis tam baskın yaparken karşısında onu görünce… Yardım istedi
    1. Polis tam baskın yaparken karşısında..
    2. Erdoğan'ın çağrısı Almanya'da ses..
    3. İnternetten satın aldı! Sadece 1 gün..
    4. Bugün havadan görüntülendi! Kahreden..
    5. İran'dan Türkiye açıklaması: İş..
    6. Hükümet düğmeye bastı! İlk adım..
    7. Van'da hainlere operasyon! Öldürüldüler
    8. İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile uyarı!
    9. Dünya bu kızı konuşuyor! Gittiği her..
    10. 15 Temmuz gecesi hainler iş..
    11. Alman devinden Türkiye kararı!
    12. Bu araç bir lira 43 kuruşla 130..
    13. Jandarma 1200 kadını arayıp sordu:..
    14. Zonguldak'ta kına dönüşü otomobil..
    15. Amerika'da hükümetin 'kapanma'..
    16. Altın 9 ayda ilk kez 1.300 doları geçti
    17. Engeliler Saros’ta tüplü sualtı dalışı..
    18. Düzenleme getirildi... Kadınların gece..
    19. FETÖ savcısı Öz'ün 5 milyon dolarlık 2..
    20. Kentsel Dönüşüm Alanı’nda Tanıtım..
    Yıllık izin yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
    Yıllık izin yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
    Valilik’ten ‘Son dakika’ açıklaması… ‘Sokağa çıkma yasağı ilan edildi’
    Valilik’ten ‘Son dakika’ açıklaması… ‘Sokağa çıkma yasağı ilan edildi’
    Trump'tan Suudi Arabistan'a küstah Türkiye teklifi
    Trump'tan Suudi Arabistan'a küstah Türkiye teklifi
    MİT TIR'ları ihaneti o partiye de sıçradı!
    MİT TIR'ları ihaneti o partiye de sıçradı!