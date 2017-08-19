Dünya bu kızı konuşuyor! Gittiği her yerde terör saldırısı oluyor

Julia Monaco, dün Barcelona'da La Rambla Caddesi'nde terör saldırısının yaşandığı sırada bir arkadaşıyla beraber yakındaki bir alışveriş merkezindeydi.

Haziran ayında Londra'daki turistik Borough Market ve London Bridge bölgelerinde düzenlenen bıçaklı saldırılar sırasında arkadaşlarıyla birlikte bölgedeydi ve o gece bir süre metroda mahsur kalmıştı.



Birkaç gün sonra ise Paris'e geçmiş, Notre Dame Katedrali'ni gezdiği sırada, binanın hemen dışında düzenlenen saldırıda bir polis bıçaklanmıştı. Julia Monaco arka arkaya düzenlenen saldırılara rağmen, tatilini sürdüreceğini söyledi.