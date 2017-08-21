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Dünya bu ana kilitlendi!

Milyonlarca kişinin merakla beklediği tam Güneş tutulması Amerika'da gözlemlenmeye başladı.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 19:44
Dünya bu ana kilitlendi!

Milyonlarca kişinin merakla beklediği tam Güneş tutulması ABD'de gözlemlenmeye başladı. Tam Güneş tutulması sadece Kuzey Amerika'da gözlemlenebiliyor.

TÜRKİYE'DE 2060'TA

Türkiye'den de gözlenebilecek tam güneş tutulması ise 20 Nisan 2060'da gerçekleşecek.

Bilim insanlarının "ABD'den izlenebilen en büyük güneş tutulması" olarak nitelendirdiği gökyüzü şenliği başladı.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 19:44
  1. güneş tutulması
  • ismail BEKTAŞismail BEKTAŞ24 dk önce
    Amerikanın güneşi kararıyor. Bizimki parlıyor İnşallah.
  • MardinliMardinli54 dk önce
    İnşaAllah üzerine güneş doğmaz (mecazi) ey amerika :)
  • ........1 sa önce
    Amerika donemi kapanacak
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