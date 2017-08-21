Dünya bu ana kilitlendi!
Milyonlarca kişinin merakla beklediği tam Güneş tutulması Amerika'da gözlemlenmeye başladı.21 Ağustos 2017 Pazartesi 19:44
Milyonlarca kişinin merakla beklediği tam Güneş tutulması ABD'de gözlemlenmeye başladı. Tam Güneş tutulması sadece Kuzey Amerika'da gözlemlenebiliyor.
TÜRKİYE'DE 2060'TA
Türkiye'den de gözlenebilecek tam güneş tutulması ise 20 Nisan 2060'da gerçekleşecek.
Bilim insanlarının "ABD'den izlenebilen en büyük güneş tutulması" olarak nitelendirdiği gökyüzü şenliği başladı.