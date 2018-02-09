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Dünya borsaları sert çakıldı

Küresel piyasalarda, yükseliş eğilimindeki faizler ve buna bağlı olarak artan korku endeksi (VIX) ile negatif bir seyir izlenirken, Amerika borsalarında kayıplar yüzde 4'ü aştı.

09 Şubat 2018 Cuma 10:07
Dünya borsaları sert çakıldı

ABD'de bütçeye ilişkin endişeler ve yükseliş eğilimindeki faizler New York borsası üzerinde satış baskısına neden oluyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri dün yüzde 2,88'i görürken, VIX endeksi de 24'ten 35 seviyelerine kadar yükseldi. Dow Jones endeksi yüzde 4,15, S&P 500 endeksi yüzde 3,75 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,90 değer kaybetti. Analistler, pay piyasalarında aralıklı da olsa bir haftadır etkili olan düşüşü, 2016 yılından bu yana devam eden yükseliş trendi içindeki düzeltme hareketi olarak değerlendirirken, oynaklığın çok yüksek olmasının yatırımcı algısını bozduğunu ifade etti. ABD'de hükümetin kepenk kapatma riskinin kısa süreli ertelemelere karşın halen devam ettiğini belirten analistler, siyasi gelişmelerin de gündemi meşgul ettiğini kaydetti.

Avrupa tarafında, dün Almanya'da açıklanan 2017 dış ticaret fazlası, 244,9 milyar avro ile bir önceki yıla göre gerilemesine karşın piyasaların gündemini, artan oynaklık ve yükseliş eğilimindeki faizler meşgul ediyor. Almanya 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 0,81 ile Eylül 2015'ten bu yana en yüksek seviyesini görürken, dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,62, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,98 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,49 değer kaybetti.

Bugün Çin'de açıklanan enflasyon verisinin beklentiler doğrultusunda yıllık yüzde 1,5'e gerilemesi sonrası Asya borsalarında azalan küresel risk iştahının etkisiyle sert düşüşler görülüyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksinin düşüşü yüzde 5'e yaklaştı.

Yurt içinde, dün açıklanan sanayi üretim verilerinin beklentilerin üzerinde artmasına karşın dünya borsalarındaki negatif seyrin etkisiyle BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,13 değer kaybıyla 114.264 puandan tamamladı. Analistler, endeksin dün 113.900 desteğinin üzerinde tutunmaya başardığını ancak bu seviyenin kırılması durumunda teknik açıdan 112.500 ve 110.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

12.30 İngiltere, aralık ayı sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi

18.00 ABD, aralık ayı toptan eşya stokları

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 10:07
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